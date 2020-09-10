За время пандемии от COVID-19 вылечились почти 1,5 тыс. украинских военных

По состоянию на 10 сентября в Вооруженных силах Украины от COVID-19 лечатся 643 человека, сообщает командование медицинских сил ВСУ.

За время пандемии от COVID-19 вылечились 1440 украинских военных. Об этом 10 сентября в Facebook сообщает командование медицинских сил ВСУ.

За прошедшие сутки в украинской армии было зарегистрировано 44 новых случая коронавируса.

На данный момент в Вооруженных силах Украины от COVID-19 лечатся 643 человека. На изоляции находится 534 военнослужащих.

За время пандемии в ВСУ зафиксировано шесть летальных исходов.

Второй день подряд в Украине регистрируется более 2,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. За прошедшие сутки было подтверждено 2582 новых случая.

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Украине достигло 145 612. Более 65,8 тыс. человек уже выздоровели, умерли от COVID-19 3023 человека. Продолжают болеть 76 712 пациентов.