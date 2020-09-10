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Украина обсуждает с Германией вопрос обеспечения вакциной от COVID-19 – Мельник

10 сентября состоялись переговоры министров здравоохранения Украины и Германии Максима Степанова и Йенса Шпана. Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

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В мире ведется разработка более 200 потенциальных вакцин от COVID-19
В мире ведется разработка более 200 потенциальных вакцин от COVID-19
Фото: ЕРА

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов обсудил с немецким коллегой Йенсом Шпаном вопрос обеспечения Украины вакциной от COVID-19. Об этом написал посол Украины в Германии Андрей Мельник в своем Twitter.

По его словам, переговоры министров состоялись 10 сентября – в день телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель.

"В центре внимания – обеспечение Украины вакциной против COVID-19. Рассчитываем на солидарность немецких друзей!" – уточнил он.

В мире ведется разработка более 200 потенциальных вакцин от COVID-19, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. 31 компания перешла к клиническим испытаниям на людях.

В мае американский президент Дональд Трамп предположил, что вакцина от коронавируса может быть создана и испытана к концу 2020 годаУченые и эксперты в области здравоохранения выразили обеспокоенность, что Трамп может оказать давление на Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, чтобы оно сделало вакцину доступной до выборов президента в ноябре этого года, чтобы повысить его шансы на переизбрание.

О регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции президент России Владимир Путин заявил 11 августа. По его словам, вакцина эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все необходимые проверки. Путин сообщил, что одна из его дочерей уже сделала прививку от коронавирусной инфекции вакциной российского производстваРуководитель научной экспертизы российского проекта Inbio Ventures Илья Ясный считает, что регистрация российской вакцины против коронавируса противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Он указывал, что препарат был зарегистрирован после испытания на нескольких десятках человек, а финальная стадия клинических исследований не проводилась. В США заявили, что российская вакцина считается недоработанной.

Всемирная организация здравоохранения считает, что коронавирус будет представлять серьезную угрозу, пока не изобретут вакцину. По мнению главы Европейского агентства лекарственных средств Марко Кавалери, в лучшем случае вакцина будет готова в следующем году.

Теги: Германия, переговоры, Андрей Мельник, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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