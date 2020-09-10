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В Украине утвердили новое карантинное зонирование

Из областных центров Украины в "красную" зону распространения COVID-19 государственная комиссия внесла Ивано-Франковск, Тернополь и Черновцы.

Новое разделение на зоны начнет действовать 14 сентября
Новое разделение на зоны начнет действовать 14 сентября
Фото: ЕРА

10 сентября государственная комиссия Украины по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций утвердила новые зоны эпидемической опасности распространения COVID-19. Об этом информирует Кабинет Министров.

Новое распределение на уровни начнет действовать с 00.00 понедельника, 14 сентября, и продлится 14 дней.

В "красную" зону внесены:

  • Чоп Закарпатской области;
  • Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;
  • Перемышлянский и Пустомытовский районы Львовской области;
  • Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области;
  • Дубно Ровенской области;
  • Тернополь, Бережаны, Чертков, а также Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Залещицкий, Збаражский, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольский, Чертковский районы Тернопольской области;
  • Великобурлукский район Харьковской области;
  • Славута и Волочиский район Хмельницкой области;
  • Канев Черкасской области;
  • Черновцы, Герцеевский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий, Сторожинецкий районы Черновицкой области;
  • Нежин, Бобровицкий и Носовский районы Черниговской области.

В "оранжевую":

  • Винница, Казятин, Винницкий район;
  • Киверцевский, Луцкий, Маневичский районы Волынской области;
  • Бердичев, Коростень, Бердичевский, Житомирский, Коростенский, Лугинский, Овручский, Попельнянский районы Житомирской области;
  • Ужгород, Мукачево, а также Мукачевский, Раховский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области;
  • Бурштын, Богородчанский, Городенковский, Калушский, Коломыйский, Рогатинский, Рожнятовский районы Ивано-Франковской области;
  • Ирпень, Фастов, Киево-Святошинский и Яготинский районы Киевской области;
  • Львов, Дрогобыч, а также Бродовский, Городокский, Жовковский, Николаевский, Радеховский районы Львовской области;
  • Вознесенск Николаевской области;
  • Черноморск, а также Березовский, Беляевский, Ивановский, Измаильский, Овидиопольский, Тарутинский районы Одесской области;
  • Вараш, Острог, а также Здолбуновский, Костопольский, Ровенский районы Ровенской области;
  • Сумы;
  • Кременец, а также Борщевский, Зборовский, Козивский, Кременецкий, Лановецкий, Подволочиский, Подгаецкий, Шумский районы Тернопольской области;
  • Харьков, Люботин, Первомайский, а также Харьковский район;
  • Хмельницкий, Каменец-Подольский, Нетешин, а также Красиловский, Новоушицкий, Теофипольский, Ярмолинецкий районы Хмельницкой области;
  • Смела, Корсунь-Шевченковский и Смелянский районы Черкасской области;
  • Новоднестровск, а также Выжницкий, Глыбоцкий, Заставновский, Путильский, Сокирянский, Хотынский районы Черновицкой области;
  • Борознянський, Куликовский, Нежинский районы Черниговской области;
  • Киев.

В "желтую":

  • Могилев-Подольский, Хмельник, а также Жмеринский, Калиновский, Козятинский, Немировский, Пещанский, Тывровский и Томашпольский районы Винницкой области;
  • Луцк, Владимир-Волынский, Нововолынск, а также Владимир-Волынский, Гороховский, Иванчевский, Любешовский, Любомльский, Рожищенский, Старовыжевский, Турийский, Шацкий районы Волынской области;
  • Житомир, Малин, а также Коростышевский, Любарский, Пулинский, Романовский, Хорошевский, Чудновский районы Житомирской области;
  • Берегово, Хуст, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Иршавский, Межгорский, Переченский, Савеловский, Хустский районы Закарпатской области;
  • Яремча, Галицкий, Долинский, Надворнянский, Снятинский, Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;
  • Березань, Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Обухов, Переяслав, Ржищев, а также Барышевский, Белоцерковский, Бориспольский, Броварский, Васильковский, Вышгородский, Иванковский, Макаровский, Обуховский, Переяслав-Хмельницкий, Таращанский, Фастовский районы Киевской области;
  • Борислав, Моршин, Самбор, Стрый, Бугский, Дрогобычский, Жидачевский, Золочевский, Каменка-Бугский, Самборский, Сколевский, Сокальский, Яворовский районы Львовской области;
  • Николаев, Южноукраинск, Баштанский, Витовский, Вознесенский, Кривоозерский, Очаковский районы Николаевской области;
  • Одесса, Белгород-Днестровск, Теплодар, Южный, Арцизский, Белгород-Днестровский, Кодымский, Лиманский, Подольский, Раздельнянский, Саратский районы Одесской области;
  • Ровно, Березновский, Владимирецкий, Гощанский, Демидовский, Дубенский, Заречненский, Корецкий, Млиновский, Острожский, Радивиловский, Рокитновский районы Ровенской области;
  • Конотоп, Лебедин, Ромны, Белопольский, Кролевецкий, Недрыгайловский, Середино-Буцкий, Сумской, Тростянецкий районы Сумской области;
  • Купянск, Лозовая, Чугуев, а также Балаклейский, Барвенковский, Богодуховский, Валковский, Дергачевский, Змиевский, Золочевский, Изюмский, Коломакский, Краснокутский, Нововодолажский, Первомайский, Чугуевский, Шевченковский районы Харьковской области;
  • Староконстантинов, Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Городокский, Деражнянский, Дунаевецкий, Изяславский, Камянец-Подольский, Летичевский, Полонский, Славутский, Старосинявский, Хмельницкий, Чемеровецкий, Шепетовский районы Хмельницкой области;
  • Черкассы, Ватутино, Умань, а также Драбовский, Жашковский, Золотоношский, Каменский, Катеринопольский, Лисянский, Маньковский, Уманьский, Черкасский районы Черкасской области;
  • Чернигов, Прилуки, а также Варвинский, Городнянский, Ичнянский, Козелецкий, Прилукский, Сновский, Сребнянский, Талалаевский, Черниговский районы Черниговской области.

20 мая из-за пандемии COVID-19 Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин, в соответствии с которым региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия минимальным требованиям по количеству заболевших, загруженности больниц и количеству проведенных тестов.

22 июля Кабинет Министров издал постановление, которым действие адаптивного карантина на территории страны продлевается до 31 августа. В зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. 26 августа в Украине продлили карантин до 1 ноября.

Второй день подряд в Украине регистрируется более 2,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. За прошедшие сутки было подтверждено 2582 новых случая.

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Украине достигло по состоянию на 10 сентября 145 612. Более 65,8 тыс. человек уже выздоровели, умерло от COVID-19 3023 человека.

Теги: эпидемия, карантин, инфекция, регионы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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