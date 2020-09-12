В Украине второй день подряд более 3 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Украине превысило 150 тыс.

За прошлые сутки в Украине зафиксирован рекорд по числу умерших и выздоровевших от COVID-19 Фото: EPA

За прошедшие сутки в Украине было подтверждено 3103 новых случая заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Это на 41 случай меньше рекордного суточного прироста, зарегистрированного 11 сентября.

За последние 24 часа от инфекции скончалось 72 человека (общее число связанных с COVID-19 смертей достигло 3148). Это максимальные суточные потери в Украине с начала эпидемии коронавируса.

Также зафиксировано рекордное число выздоровевших от COVID-19 за сутки – 1341 человек (всего с начала эпидемии выздоровело 68 346 инфицированных).

Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Киеве (428), Харьковской (292) и Тернопольской (280) областях. Киев опередил Львовскую область по количеству инфицированных и теперь занимает первое место по Украине.

Ситуация с распространением коронавируса по регионам выглядит так:

Винницкая область – 4756;

Волынская область – 6224;

Днепропетровская область – 3176;

Донецкая область – 2026;

Житомирская область – 4194;

Закарпатская область – 8532;

Запорожская область – 2242;

Ивано-Франковская область – 11 083;

Киев – 16 951;

Киевская область – 6750;

Кировоградская область – 892;

Луганская область – 562;

Львовская область – 16 774;

Николаевская область – 1929;

Одесская область – 9382;

Полтавская область – 1161;

Ровенская область – 10 369;

Сумская область – 2323;

Тернопольская область – 8657;

Харьковская область – 12 404;

Херсонская область – 596;

Хмельницкая область – 3850;

Черкасская область – 2384;

Черновицкая область – 11 988;

Черниговская область – 2654.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.