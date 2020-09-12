В Украине второй день подряд более 3 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в Украине было подтверждено 3103 новых случая заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.
Это на 41 случай меньше рекордного суточного прироста, зарегистрированного 11 сентября.
За последние 24 часа от инфекции скончалось 72 человека (общее число связанных с COVID-19 смертей достигло 3148). Это максимальные суточные потери в Украине с начала эпидемии коронавируса.
Также зафиксировано рекордное число выздоровевших от COVID-19 за сутки – 1341 человек (всего с начала эпидемии выздоровело 68 346 инфицированных).
Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Киеве (428), Харьковской (292) и Тернопольской (280) областях. Киев опередил Львовскую область по количеству инфицированных и теперь занимает первое место по Украине.
Ситуация с распространением коронавируса по регионам выглядит так:
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.