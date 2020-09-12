Коронавирусом в мире заразилось 28,5 млн человек

Наибольшее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом приходится на США, Индию, Бразилию и Россию.

Число заразившихся коронавирусом в мире приближается к 30 млн Фото: EPA

По состоянию на 12 сентября общее число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в мире достигло 28 481 413. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни.

Больше всего заболевших приходится на США (6 443 743), Индию (4 659 984), Бразилию (4 282 164), Россию (1 048 257) и Перу (710 067).

От COVID-19 скончалось 915 356 человек, почти 193 тыс. из них – в США. По количеству смертей также лидируют Бразилия (130,4 тыс.), Индия (77,5 тыс.) и Мексика (70,2 тыс.).

Выздоровело после заражения 19 215 800 человек: в Бразилии – 3,7 млн, в Индии – 3,6 млн, в США – 2,4 млн.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.