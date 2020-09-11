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Виктор Ляшко: Мне никогда не будет стыдно за то, что в марте мы ввели карантин

Благодаря введению локдауна в марте из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине спасли жизни, "возможно, десяткам тысяч людей", заявил главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

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Ляшко: Сегодня система здравоохранения совсем не такая, как была в марте. Сегодня система здравоохранения готова оказывать помощь
Ляшко: Сегодня система здравоохранения совсем не такая, как была в марте. Сегодня система здравоохранения готова оказывать помощь
Фото: kmu.gov.ua

Главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко считает правильным введение жесткого карантина в марте.

Об этом он заявил 10 сентября в эфире программы "Народ проти", которая выходит на канале "Украина 24", отвечая на вопрос о том, почему Украина ввела жесткий карантин в начале вспышки COVID-19 в стране, а сейчас, когда фиксируют рекордное количество заболевших, сохраняет адаптивный.

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл, убедивший правительство отказаться от жесткого локдауна, признал свою ошибку, отметил Ляшко.

"Посмотрите по количеству больных. Не в абсолютных числах, а на 100 тыс. населения. Они покажут вам правильность или неправильность политики [украинского правительства]. Будет ли мне стыдно? Никогда в жизни мне не будет стыдно за то, что мы в марте ввели карантинные ограничения. Мы спасли жизни сотням, возможно тысячам, возможно десяткам тысяч людей", – сказал он.

Ляшко добавил, что сейчас система здравоохранения Украины готова реагировать на распространение коронавирусной болезни в стране.

"Сегодня система здравоохранения совсем не такая, как была в марте. Сегодня система здравоохранения готова оказывать медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается", – добавил он.

Швеция – одна из немногих стран мира, в которой не объявляли карантин из-за вспышки COVID-19. Правительство лишь издало рекомендации по гигиене и социальному дистанцированию. Власти рассчитывали, что отказ от жесткого локдауна позволит избежать падения экономики. Однако эти прогнозы не оправдались: в конце мая министр финансов страны Магдалена Андерссон заявила, что Швеция переживает "очень глубокий экономический кризис". В стране после отказа от карантина из-за распространения COVID-19 зафиксировали самый высокий уровень смертности с 1869 года.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запрещали массовые мероприятиязакрывали торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе, спортивные залы, салоны красоты, а также ограничивали работу транспорта.

С 11 мая в Украине началось смягчение карантина, а 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин.

22 июля Кабинет Министров издал постановление, которым в зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

26 августа карантин продлили до 1 ноября.

За последние сутки в Украине зафиксировали рекордное количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией – 3144. Общее число заболевших достигло 148 756. Количество связанных с COVID-19 смертей достигло 3076, продолжают болеть 79 803 пациента.

Теги: Украина, Швеция, карантин, ограничения, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Кабмин, Виктор Ляшко, коронавирус
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