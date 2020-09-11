Time второй раз в истории вышел с траурной обложкой. Она посвящена памяти жертв COVID-19

Впервые американский журнал Time вышел без фирменной красной рамки в первую годовщину террористических актов 11 сентября – в 2002 году.

Американский журнал Time проанонсировал обложку нового номера в Twitter, она посвящена людям, умершим от коронавирусной инфекции. Твит опубликован 10 сентября.

"COVID-19 убил почти 200 тыс. американцев. Сколько еще будет потеряно жизней до того, как США все исправят", – сказано в твите.

TIME’s new cover: COVID-19 has killed nearly 200,000 Americans. How many more lives will be lost before the U.S. gets it right? https://t.co/fGSXgl0Uj2 pic.twitter.com/8o89XTVZ5V — TIME (@TIME) September 10, 2020

Обложку создал художник Джон Маврудис, который, используя данные американского Университета Джонса Хопкинса, вручную записал количество смертей в США в каждый из 193 дней с 29 февраля, когда был зафиксирован первый случай смерти от COVID, и до 8 сентября, сообщает Time.

Впервые с траурной рамкой на обложке журнал вышел через год после терактов 11 сентября 2001 года, отмечает Еsquire.

Time – американский еженедельный журнал. Первый номер журнала вышел в Нью-Йорке 3 марта 1923 года.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Лидером по масштабу распространения вируса являются США. По данным Университета Джонса Хопкинса на 11 сентября, число инфицированных в стране достигло 6,397 млн, умерли более 191 тыс., излечились 2,403 млн человек.