Трамп заявил о существовании у США "невероятного" вооружения, о котором никто не знает

США за последние годы потратили $2,5 трлн на армию. По словам президента Дональда Трампа, сейчас она сильнее, чем когда бы то ни было.

Президент США Дональд Трамп в интервью журналистам 10 сентября заявил, что у Соединенных Штатов есть "невероятное" вооружение, о котором никто не знает. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"У нас есть системы, о которых никто не знает. И, честно говоря, я думаю, что пусть так и останется. У нас есть невероятные системы", – сказал Трамп.

Он отметил, что США создают "отличное оружие".

"Наша армия сейчас сильнее, чем когда-либо. Мы потратили $2,5 трлн на нашу армию за последние три – три с половиной года. И теперь у нас есть новые ракеты. И, честно говоря, наше ядерное оружие – мы должны надеяться, что нам никогда не придется его использовать – сейчас находится в лучшей форме за последние десятилетия", – подчеркнул американский президент.

В мае Трамп объявил о разработке новой гиперзвуковой "супер-пупер-ракеты". По словам американского президента, она "в 17 раз быстрее, чем те, что есть сейчас". Он говорил, новая ракета должна быть быстрее китайских и российских аналогов.