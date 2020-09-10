Трамп: Никогда не недооценивайте Ким Чен Ына

По данным президента США Дональда Трампа, информация о болезни главы Северной Кореи Ким Чен Ына не соответствует действительности.

В 2020 году Ким Чен Ын долгое время не появлялся на публике Фото: ЕРА

Президент США Дональд Трамп прокомментировал 10 сентября в Twitter слухи о плохом состоянии здоровья главы КНДР Ким Чен Ына.

"Ким Чен Ын здоров. Никогда не недооценивайте его!" – написал он.

Kim Jong Un is in good health. Never underestimate him! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 10, 2020

В текущем году Ким Чен Ын несколько периодов не появлялся на публике. В частности, в апреле ходили слухи, что лидер Северной Кореи находится в вегетативном состоянии после неудачной операции на сердце.

20 августа стало известно, что Ким Чен Ын передал часть полномочий своим помощникам, в том числе своей сестре Ким Е Чжон. Теперь она ответственна за отношения КНДР с Южной Кореей и США. Такие шаги были предприняты, чтобы "снять стресс" с Ким Чен Ына и предотвратить возложение на него вины в случае неудач, отметили в южнокорейской разведке.

В конце августа в Южной Корее заявили, что Ким Чен Ын несколько месяцев находится в коме.

Ким Чен Ыну 36 лет. Он возглавляет КНДР с 2011 года.