Ким Чен Ын передал часть полномочий сестре и ряду чиновников – СМИ

Ким Е Чжон, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, фактически стала вторым человеком в КНДР, но преемником брата пока не назначена, отметило южнокорейское агентство Yonhap.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын передал часть полномочий своим помощникам, в том числе своей сестре Ким Е Чжон. Об этом со ссылкой на информацию разведки сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

Ким Е Чжон, которая занимает пост первого заместителя заведующего организационно-инструкторским отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи, теперь ответственна за отношения КНДР с Южной Кореей и США.

Агентство отмечает, что сестра лидера Северной Кореи фактически стала вторым человеком в государстве, но преемника он еще не выбрал.

Также некоторыми полномочиями был наделен ряд северокорейских чиновников.

Такие шаги были предприняты, чтобы "снять стресс" с Ким Чен Ына и предотвратить возложение на него вины в случае неудач, отметили в разведке.

Ким Е Чжон – младшая сестра Ким Чен Ына. Она нередко сопровождала брата на мероприятиях, но впервые была официально упомянута в северокорейских новостях в марте 2014 года, когда была рядом с Ким Чен Ыном на голосовании в Верховное народное собрание КНДР. В октябре того же года, пока Ын проходил лечение, его сестра исполняла обязанности главы государства.

По информации Reuters, в 2017 году министерство финансов США внесло младшую сестру лидера КНДР, наряду с другими северокорейскими чиновниками, в свой санкционный "черный список" из-за обвинений в "тяжких нарушениях прав человека и цензуре".