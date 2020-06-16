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В Южной Корее призвали КНДР к разрядке

13 июня Ким Е Чжон, сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, пригрозила применить армию, чтобы остановить запуск агитационных листовок с юга Корейского полуострова. Министр объединения Южной Кореи Ким Ен Чхоль заявил, что надо помнить о "духе примирения".

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Ким Ен Чхоль напомнил о межкорейском саммите 20-летней давности
Ким Ен Чхоль напомнил о межкорейском саммите 20-летней давности
Фото: ЕРА

Северная и Южная Корея должны помнить о "духе примирения", чтобы снизить возникшую в последние дни напряженность в отношениях. Об этом, выступая в Сеуле 15 июня, заявил министр объединения Южной Кореи Ким Ен Чхоль, сообщает агентство Yonhap.

Он напомнил о 20-й годовщине первого саммита на высшем уровне, в котором приняли участие тогдашний южнокорейский президент Ким Дэ Чжун и глава КНДР Ким Чен Ир, отец нынешнего руководителя страны Ким Чен Ына. Декларацию, подписанную 15 июня 2000 года в Пхеньяне, министр назвал "переломным моментом" в истории разделенного народа.

Мир не может быть достигнут сам по себе, обе страны должны помнить о ключевых пунктах декларации, если не хотят "потерять ориентиры в условиях нынешнего кризиса", отметил Ким Ен Чхоль.

Его заявления последовали спустя два дня после того, как сестра Ким Чен Ына, высокопоставленный деятель ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон пригрозила применить армию для предотвращения провокаций и оскорблений ее брата со стороны живущих на юге перебежчиков.

КНДР потребовала, чтобы власти Южной Кореи приняли меры против активистов, которые переправляют через границу политические листовки и другие антипхеньянские материалы.

Формально Северная и Южная Корея до сих пор находятся в состоянии войны – после событий 1950–1953 годов страны так и не подписали мирное соглашение.

С 2018 года отношения между двумя Кореями несколько улучшились. По итогам переговоров в Пхеньяне в сентябре 2018 года главы Южной и Северной Кореи Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын подписали соглашение, предполагавшее снижение напряженности на полуострове.

Теги: КНДР, Ким Чен Ын, Южная Корея, декларация, кризис, Пхеньян, Ким Чен Ир, саммит, Ким Е Чжон, Ким Ен Чхоль
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