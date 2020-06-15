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Сестра Ким Чен Ына пригрозила Южной Корее применением армии

Южную Корею ждет возмездие за распространение листовок, оскорбляющих достоинство лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом заявила его сестра Ким Е Чжон, входящая в руководство ЦК Трудовой партии Кореи.

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Ким Е Чжон, младшая сестра Ким Чен Ына, занимает высокий партийный пост
Ким Е Чжон, младшая сестра Ким Чен Ына, занимает высокий партийный пост
Фото: ЕРА

Народ Северной Кореи возмущен распространением с юга полуострова листовок с оскорблениями в адрес лидера страны Ким Чен Ына, армии страны поручено дать ответ на провокации. Об этом говорится в заявлении первого заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи, младшей сестры главы государства Ким Е Чжон, которое 13 июня разместило агентство ЦТАК.

"В качестве намека на наш дальнейший план, который вызывает беспокойство у южнокорейских властей, скажу, что право на принятие последующих шагов против врага будет передано Генеральному штабу Корейской народной армии. Верю, что наша армия совершит действия, чтобы хоть немного смягчить гнев народа", – заявила Ким Е Чжон.

Она также предупредила Сеул о скором закрытии совместного бюро межкорейских связей.

КНДР потребовала, чтобы власти Южной Кореи приняли меры против активистов, которые переправляют через границу политические листовки и другие антипхеньянские материалы. Обычно этим занимаются члены организации "Бойцы за свободную Северную Корею", перебежчики из КНДР.

Формально Северная и Южная Корея до сих пор находятся в состоянии войны – после событий 1950–1953 годов страны так и не подписали мирное соглашение.

С 2018 года отношения между двумя Кореями несколько улучшились. По итогам переговоров в Пхеньяне в сентябре 2018 года главы Южной и Северной Кореи Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын подписали соглашение, предполагавшее снижение напряженности на полуострове.

Теги: КНДР, Ким Чен Ын, армия, Южная Корея, провокации, Ким Е Чжон
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