Сестра Ким Чен Ына пригрозила Южной Корее применением армии

Южную Корею ждет возмездие за распространение листовок, оскорбляющих достоинство лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом заявила его сестра Ким Е Чжон, входящая в руководство ЦК Трудовой партии Кореи.

Народ Северной Кореи возмущен распространением с юга полуострова листовок с оскорблениями в адрес лидера страны Ким Чен Ына, армии страны поручено дать ответ на провокации. Об этом говорится в заявлении первого заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи, младшей сестры главы государства Ким Е Чжон, которое 13 июня разместило агентство ЦТАК.

"В качестве намека на наш дальнейший план, который вызывает беспокойство у южнокорейских властей, скажу, что право на принятие последующих шагов против врага будет передано Генеральному штабу Корейской народной армии. Верю, что наша армия совершит действия, чтобы хоть немного смягчить гнев народа", – заявила Ким Е Чжон.

Она также предупредила Сеул о скором закрытии совместного бюро межкорейских связей.

КНДР потребовала, чтобы власти Южной Кореи приняли меры против активистов, которые переправляют через границу политические листовки и другие антипхеньянские материалы. Обычно этим занимаются члены организации "Бойцы за свободную Северную Корею", перебежчики из КНДР.

Формально Северная и Южная Корея до сих пор находятся в состоянии войны – после событий 1950–1953 годов страны так и не подписали мирное соглашение.

С 2018 года отношения между двумя Кореями несколько улучшились. По итогам переговоров в Пхеньяне в сентябре 2018 года главы Южной и Северной Кореи Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын подписали соглашение, предполагавшее снижение напряженности на полуострове.