Ким Чен Ын снова не появлялся на публике в течение трех недель

Третий раз за год лидер Северной Кореи Ким Чен Ын не появляется на публичных мероприятиях в течение более 20 дней.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын опять исчез из поля зрения СМИ – он не появлялся на публике с 1 мая, сообщило 22 мая южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на информацию министерства объединения двух Корей.

Представитель министерства Йо Санг Ки сказал, что соответствующие органы внимательно следят за ситуацией вокруг Ким Чен Ына.

В апреле лидер КНДР в течение 20 дней не появлялся на публике. Несколько таблоидов (в частности, американский The New York Post, а также британские The Daily Mail и Express) со ссылкой на публикации в китайской социальной сети Weibo написали, что Ким Чен Ын скончался – якобы от осложнений после операции на сердце. Другие СМИ писали, что глава КНДР находится в коме. 1 мая он появился перед камерами, но затем опять исчез.

Йо Санг Ки отметил, что до этого в январе Ким Чен Ын тоже в течение 21 дня не появлялся на публичных мероприятиях.

Американский сайт NK News, который мониторит ситуацию в Северной Корее, отметил, что ранее только дважды – в 2001 и 2018 годах – Ким Чен Ын так надолго исчезал из публичной политики.

В марте и апреле 2020 года лидер КНДР появился на четырех публичных мероприятиях, тогда как в предыдущие годы за этот период он в среднем участвовал в более 30.

В Южной Корее предположили, что Ким Чен Ын избегает публичности, опасаясь коронавируса. Там также опровергли информацию, что лидер КНДР перенес операцию на сердце.

Ким Чен Ыну 36 лет. Он возглавляет КНДР с 2011 года.

Государственное информационное агентство КНДР ЦТАК опубликовало последние фотографии Ким Чен Ына 1 мая. Но в течение мая на сайта агентства появлялись новости, что лидер Северной Кореи отправлял поздравительные телеграммы лидерам других государств и принимал поздравления в ответ.