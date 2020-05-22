Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Ким Чен Ын снова не появлялся на публике в течение трех недель

Третий раз за год лидер Северной Кореи Ким Чен Ын не появляется на публичных мероприятиях в течение более 20 дней.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Последний раз Ким Чен Ын участвовал в публичных мероприятиях 1 мая
Последний раз Ким Чен Ын участвовал в публичных мероприятиях 1 мая
Фото: kcna.kp

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын опять исчез из поля зрения СМИ – он не появлялся на публике с 1 мая, сообщило 22 мая южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на информацию министерства объединения двух Корей.

Представитель министерства Йо Санг Ки сказал, что соответствующие органы внимательно следят за ситуацией вокруг Ким Чен Ына.

В апреле лидер КНДР в течение 20 дней не появлялся на публике. Несколько таблоидов (в частности, американский The New York Post, а также британские The Daily Mail и Express) со ссылкой на публикации в китайской социальной сети Weibo написали, что Ким Чен Ын скончался – якобы от осложнений после операции на сердце. Другие СМИ писали, что глава КНДР находится в коме. 1 мая он появился перед камерами, но затем опять исчез.

Йо Санг Ки отметил, что до этого в январе Ким Чен Ын тоже в течение 21 дня не появлялся на публичных мероприятиях.

Американский сайт NK News, который мониторит ситуацию в Северной Корее, отметил, что ранее только дважды – в 2001 и 2018 годах – Ким Чен Ын так надолго исчезал из публичной политики. 

В марте и апреле 2020 года лидер КНДР появился на четырех публичных мероприятиях, тогда как в предыдущие годы за этот период он в среднем участвовал в более 30.

В Южной Корее предположили, что Ким Чен Ын избегает публичности, опасаясь коронавируса. Там также опровергли информацию, что лидер КНДР перенес операцию на сердце. 

Ким Чен Ыну 36 лет. Он возглавляет КНДР с 2011 года. 

Государственное информационное агентство КНДР ЦТАК опубликовало последние фотографии Ким Чен Ына 1 мая. Но в течение мая на сайта агентства появлялись новости, что лидер Северной Кореи отправлял поздравительные телеграммы лидерам других государств и принимал поздравления в ответ.

Теги: КНДР, Ким Чен Ын, Северная Корея, Южная Корея
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Хотим быть капустой в вашем огороде". Уинфри показала свой урожай
"Хотим быть капустой в вашем огороде". Уинфри показала свой урожай
"Вы прекрасны, ежик пришел вовремя". Комаровский опубликовал в сети шуточное фото
"Вы прекрасны, ежик пришел вовремя". Комаровский опубликовал в сети шуточное фото
Клум обнародовала фото поцелуя в губы с Кэмпбелл
Клум обнародовала фото поцелуя в губы с Кэмпбелл
Муж Королевой Тарзан: В отличие от бабушек, которые как получали пенсию, так и получают, мы ни копейки не имеем
Муж Королевой Тарзан: В отличие от бабушек, которые как получали пенсию, так и получают, мы ни копейки не имеем
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS