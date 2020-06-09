КНДР заявила о разрыве связей с Южной Кореей

Поводом для решения официального Пхеньяна разорвать все связи с Сеулом стала отправка южнокорейскими активистами в Северную Корею агитационных листовок.

Листовки и шары в КНДР из Южной Кореи отправляют перебежчики Фото: ЕРА

Власти КНДР решили разорвать все связи с Сеулом. Об этом сообщило северокорейское агентство KCNA.

Сегодня в полдень Пхеньян заблокирует линии связи с Южной Кореей. Такое решение приняла в том числе сестра лидера КНДР Ким Е Чжон, которая входит в руководство Трудовой партии Северной Кореи.

В сообщении говорится, что эта акция станет первым шагом на пути к полному ограничению всех контактов с Сеулом.

В КНДР считают, что переговоры между странами вызывали "только разочарование".

The Guardian пишет, что Северная Корея угрожала Сеулу закрытием межкорейского офиса связи и других совместных проектов в случае, если власти Южной Кореи не примут мер против активистов, которые отправляют политические листовки и другие антипхеньянские материалы в КНДР. Обычно этим занимаются члены организации "Бойцы за свободную Северную Корею", перебежчики из КНДР.

Формально Северная и Южная Корея до сих пор находятся в состоянии войны – после войны 1950–1953 годов страны так и не подписали мирное соглашение.

3 января 2017 года глава КНДР Ким Чен Ын отдал приказ о возобновлении горячей линии с Южной Кореей. В тот же день представители двух стран провели телефонные переговоры.