КНДР заявила о разрыве связей с Южной Кореей

Власти КНДР решили разорвать все связи с Сеулом. Об этом сообщило северокорейское агентство KCNA.
Сегодня в полдень Пхеньян заблокирует линии связи с Южной Кореей. Такое решение приняла в том числе сестра лидера КНДР Ким Е Чжон, которая входит в руководство Трудовой партии Северной Кореи.
В сообщении говорится, что эта акция станет первым шагом на пути к полному ограничению всех контактов с Сеулом.
В КНДР считают, что переговоры между странами вызывали "только разочарование".
The Guardian пишет, что Северная Корея угрожала Сеулу закрытием межкорейского офиса связи и других совместных проектов в случае, если власти Южной Кореи не примут мер против активистов, которые отправляют политические листовки и другие антипхеньянские материалы в КНДР. Обычно этим занимаются члены организации "Бойцы за свободную Северную Корею", перебежчики из КНДР.
Формально Северная и Южная Корея до сих пор находятся в состоянии войны – после войны 1950–1953 годов страны так и не подписали мирное соглашение.
3 января 2017 года глава КНДР Ким Чен Ын отдал приказ о возобновлении горячей линии с Южной Кореей. В тот же день представители двух стран провели телефонные переговоры.