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КНДР заявила о разрыве связей с Южной Кореей

Поводом для решения официального Пхеньяна разорвать все связи с Сеулом стала отправка южнокорейскими активистами в Северную Корею агитационных листовок.

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Листовки и шары в КНДР из Южной Кореи отправляют перебежчики
Листовки и шары в КНДР из Южной Кореи отправляют перебежчики
Фото: ЕРА

Власти КНДР решили разорвать все связи с Сеулом. Об этом сообщило северокорейское агентство KCNA.

Сегодня в полдень Пхеньян заблокирует линии связи с Южной Кореей. Такое решение приняла в том числе сестра лидера КНДР Ким Е Чжон, которая входит в руководство Трудовой партии Северной Кореи. 

В сообщении говорится, что эта акция станет первым шагом на пути к полному ограничению всех контактов с Сеулом. 

В КНДР считают, что переговоры между странами вызывали "только разочарование". 

The Guardian пишет, что Северная Корея угрожала Сеулу закрытием межкорейского офиса связи и других совместных проектов в случае, если власти Южной Кореи не примут мер против активистов, которые отправляют политические листовки и другие антипхеньянские материалы в КНДР. Обычно этим занимаются члены организации "Бойцы за свободную Северную Корею", перебежчики из КНДР.

Формально Северная и Южная Корея до сих пор находятся в состоянии войны – после войны 1950–1953 годов страны так и не подписали мирное соглашение. 

3 января 2017 года глава КНДР Ким Чен Ын отдал приказ о возобновлении горячей линии с Южной КореейВ тот же день представители двух стран провели телефонные переговоры.

Теги: КНДР, Северная Корея, Южная Корея, переговоры, Сеул, Пхеньян, агитация, Ким Е Чжон
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