Ким Чен Ын появился на публике впервые за три недели

После информации о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын не появлялся в поле зрения СМИ с 1 мая, он провел заседание Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи.

Глава КНДР Ким Чен Ын появился на публике после трехнедельного отсутствия – он провел заседание Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи. Об этом сегодня сообщило северокорейское агентство KCNA.

По данным агентства, совещание было посвящено обсуждению "насущных требований по дальнейшему укреплению сил национальной обороны и сдерживания войны средствами внутренней и внешней политики".

На совещании была предложена "новая политика для дальнейшего усиления сдерживания ядерной войны" и "приняты значительные меры для решительного увеличения огневой мощи Корейской народной армии".

KCNA назвала принятые на заседании решения "историческим поворотным моментом".

22 мая южнокорейское агентство Yonhap написало, что Ким Чен Ын не появлялся на публике с 1 мая.

В апреле лидер КНДР в течение 20 дней не появлялся на публике. Несколько таблоидов (в частности, американский The New York Post, а также британские The Daily Mail и Express) со ссылкой на публикации в китайской социальной сети Weibo написали, что Ким Чен Ын скончался – якобы от осложнений после операции на сердце. Другие СМИ писали, что глава КНДР находится в коме. 1 мая он появился перед камерами, но затем опять исчез.

Йо Санг Ки отметил, что до этого в январе Ким Чен Ын тоже в течение 21 дня не появлялся на публичных мероприятиях.

Американский сайт NK News, который мониторит ситуацию в Северной Корее, отметил, что ранее только дважды – в 2001 и 2018 годах – Ким Чен Ын так надолго исчезал из публичной политики.

В марте и апреле 2020 года лидер КНДР появился на четырех публичных мероприятиях, тогда как в предыдущие годы за этот период он в среднем участвовал в более 30.

В Южной Корее предположили, что Ким Чен Ын избегает публичности, опасаясь коронавируса. Там также опровергли информацию, что лидер КНДР перенес операцию на сердце.

Ким Чен Ыну 36 лет. Он возглавляет КНДР с 2011 года.