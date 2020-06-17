В Южной Корее заявили, что больше не намерены терпеть "неосторожную риторику и действия" КНДР

Спикер администрации президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина Юн До Хан заявил, что поведение лидеров КНДР, в частности сестры руководителя Северной Кореи Ким Е Чжон, существенно вредит взаимоотношениям двух стран.

Отношения между Северной и Южной Кореей снова испортились Фото: EPA

Южная Корея не намерена мириться с "неосторожной риторикой и действиями" представителей Северной Кореи. Как сообщает Yonhap, об этом 17 июня заявил Юн До Хан, спикер администрации президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

Так он отреагировал на выпад Ким Е Чжон, сестры северокорейского лидера Ким Чен Ына, в адрес президента Мун Чжэ Ина (Ким назвала заявление президента Южной Кореи о приверженности мирному урегулированию между двумя странами "бесстыдной софистикой").

Юн До Хан подчеркнул, что подобные высказывания "существенно вредят" взаимному доверию между лидерами стран и призвал к соблюдению "базового этикета".

Формально Северная и Южная Корея до сих пор находятся в состоянии войны – после событий 1950–1953 годов страны так и не подписали мирное соглашение.

С 2018 года отношения между двумя Кореями несколько улучшились. По итогам переговоров в Пхеньяне в сентябре 2018 года главы Южной и Северной Кореи Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын подписали соглашение, предполагавшее снижение напряженности на полуострове.

Однако 9 июня 2020 года Ким Е Чжон объявила о разрыве всех связей с Сеулом. Поводом для решения этого послужила отправка южнокорейскими активистами в Северную Корею агитационных листовок. 16 июня северокорейские военные взорвали расположенный в Кэсоне узел связи, который использовался для переговоров между двумя странам.