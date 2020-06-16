В КНДР заявили, что изучают возможность введения армии в демилитаризованную зону

Руководство народной армии КНДР заявило о намерении укрепить "военные границы" с Южной Кореей, такое решение было принято на фоне эскалации отношений между двумя странами.



Демилитаризованная зона разделяет Корейский полуостров на две примерно равные части Фото: ЕРА

Генеральный штаб народной армии КНДР изучает возможность введения военных подразделений в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей. Об этом сообщает северокорейское агентство KCNA.

Такое решение было принято на фоне эскалации отношений между двумя странами.

В штабе заявили о намерении укрепить "военные границы" с Южной Кореей.

Демилитаризованная зона – полоса, разделяющая Корейский полуостров на две примерно равные части. Ее ширина 4 км, зона растянулась через полуостров на 241 км.

9 июня КНДР заявила о разрыве связей с Южной Кореей. Поводом для решения официального Пхеньяна разорвать все связи с Сеулом послужила отправка южнокорейскими активистами в Северную Корею агитационных листовок.

Южную Корею ждет возмездие за распространение листовок, оскорбляющих достоинство лидера КНДР Ким Чен Ына, заявила его сестра Ким Е Чжон, входящая в руководство ЦК Трудовой партии Кореи. Она пригрозила Южной Корее применением армии.

В ответ власти Южной Кореи призвали КНДР к разрядке.

Формально Северная и Южная Корея до сих пор находятся в состоянии войны – после событий 1950–1953 годов страны так и не подписали мирное соглашение.

С 2018 года отношения между двумя Кореями несколько улучшились. По итогам переговоров в Пхеньяне в сентябре 2018 года главы Южной и Северной Кореи Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын подписали соглашение, предполагавшее снижение напряженности на полуострове.