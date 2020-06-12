КНДР заявила об "отчаянии" и "пессимистическом кошмаре" в годовщину саммита Трампа и Ким Чен Ына

Министр иностранных дел КНДР Ли Сон Гвон заявил, что два года назад у мира была надежда на улучшение корейско-американских отношений, но ситуация только ухудшилась. Заявление дипломата появилось в годовщину встречи президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Северная Корея раскритиковала отношения с США и заявила, что они продолжают ухудшаться. 12 июня, в годовщину первого саммита лидеров двух стран, министр иностранных дел КНДР Ли Сон Гвон опубликовал заявление на сайте государственного агентства ЦТАК.

Он отметил, что два года назад у мира была надежда на улучшение корейско-американских отношений, но сегодня она "сменилась отчаянием".

"Искра оптимистического взгляда на мирное процветание Корейского полуострова погасла под натиском пессимистического кошмара", – заявил Ли Сон Гвон.

Он отметил, что высшее руководство КНДР для нормализаций отношений с Америкой приняло "вековые решения", в частности, закрыло ядерный полигон, вернуло останки десятков погибших американских военнослужащих, объявило амнистию военнопленных. США, в свою очередь, только на словах выступали за оздоровление отношений, а на самом деле направили усилия на обострение обстановки, и теперь Корейский полуостров "превратился в самую горячую точку в мире, где постоянно виден призрак ядерной войны", считает дипломат.

"КНДР по-прежнему включена в список целей США для превентивного ядерного удара, и все виды ядерных вооружений, которыми обладают США, нацелены на нас", – отметил Ли Сон Гвон и упрекнул США в том, что они пытаются превратить армию Южной Кореи "в армию наступательного характера".

В связи с этим КНДР видит своей целью дальнейшее укрепление сил для сдерживание ядерной войны и ответа на угрозу со стороны США.

За время своей каденции президент США Дональд Трамп трижды встречался с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

В 2017 году, вскоре после избрания Трампа президентом, отношения между Вашингтоном и Пхеньяном серьезно обострились. Так, в мае 2018-го Трамп заявлял, что США могут уничтожить Северную Корею, однако год спустя, 12 июня 2018 года, он подписал соглашение с Ким Чен Ыном о предоставлении Северной Корее гарантий безопасности в обмен на полную денуклеаризацию Корейского полуострова.

27–28 февраля 2019 года во вьетнамском Ханое прошел второй американско-северокорейский саммит. Президент США сказал, что постарается достичь с лидером КНДР договоренностей по денуклеаризации, а затем "превратить Северную Корею в экономический центр", но стороны не достигли соглашения.

30 июня 2019 года Трамп и лидер Северной Кореи встретились в Пханмунджоме – деревне в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Южной Кореи. Стороны договорились создать группу переговорщиков от двух стран, которые будут уполномочены заниматься вопросами денуклеаризации.

С июля 2019 года КНДР возобновила запуски ракет, которые в том числе были причинами конфликта между странами.

В апреле 2020 года президент США сказал, что получил "хорошее письмо" от северокорейского лидера. В то же время МИД Северной Кореи заявил, что в последнее время американскому президенту никакие письма не направлялись.