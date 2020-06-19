Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Северная Корея остается чрезвычайной угрозой для региона – представитель Пентагона

США и Южная Корея должны быть готовы "к любым типам угроз и провокаций" со стороны Северной Кореи, заявил и.о. помощника министра обороны Соединенных Штатов по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Дэвид Хелви.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
КНДР объявила о полном разрыве связей с Южной Кореей на прошлой неделе
КНДР объявила о полном разрыве связей с Южной Кореей на прошлой неделе
Фото: EPA

Недавние провокации со стороны Северной Кореи демонстрируют, что Пхеньян по-прежнему представляет чрезвычайную угрозу для региона. Как сообщает Yonhap, об этом 18 июня заявил и.о. помощника министра обороны США по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Дэвид Хелви.

По его словам, Штатам и Южной Корее необходимо быть готовыми "к любым типам угроз и провокаций".

Хелви добавил, что США остаются приверженными полной денуклеаризации Корейского полуострова и на данном этапе не намерены усиливать военное присутствие в регионе.

Формально Северная и Южная Корея до сих пор находятся в состоянии войны – после событий 1950–1953 годов страны так и не подписали мирное соглашение.

С 2018 года отношения между двумя Кореями несколько улучшились. По итогам переговоров в Пхеньяне в сентябре 2018 года главы Южной и Северной Кореи Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын подписали соглашение, предполагавшее снижение напряженности на полуострове.

Однако 9 июня 2020 года Ким Е Чжон объявила о разрыве всех связей с Сеулом. Поводом для этого решения послужила отправка южнокорейскими активистами в Северную Корею агитационных листовок. 16 июня северокорейские военные взорвали расположенный в Кэсоне узел связи, который использовался для переговоров между двумя странами.

Теги: США, Ким Чен Ын, Северная Корея, Южная Корея, Пентагон, Мун Чжэ Ин, денуклеаризация, Ким Е Чжон
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Продюсер назвала дату съемок новых серий ситкома "Друзья" – СМИ
Продюсер назвала дату съемок новых серий ситкома "Друзья" – СМИ
"Готовим кое-что "вкусненькое". Лопес поделилась снимками из студии звукозаписи
"Готовим кое-что "вкусненькое". Лопес поделилась снимками из студии звукозаписи
"Реально большие!". Модель с 13-м размером груди показала тело в декольтированном купальнике. Фото
"Реально большие!". Модель с 13-м размером груди показала тело в декольтированном купальнике. Фото
  "Песня в лучших традициях Эмеральд". Джазовая певица из Нидерландов презентовала новый трек
  "Песня в лучших традициях Эмеральд". Джазовая певица из Нидерландов презентовала новый трек
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS