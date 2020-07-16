Прокуратура Сеула открыла дело в отношении сестры Ким Чен Ына за подрыв офиса

В Южной Корее начали расследование обстоятельств подрыва межкорейского офиса связи в приграничном районе, фигурантами дела являются младшая сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон и генерал армии Пак Чон Чон.

Даже если суд в Сеуле признает Кие Е Чжон виновной, нет никакого способа исполнить приговор, считают южнокорейские эксперты Фото: EPA

Прокуратура Южной Кореи начала расследование в отношении первого заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон, младшей сестры лидера КНДР Ким Чен Ына, и генерала армии КНДР Пак Чон Чона. На них была подана жалоба адвокатом за подрыв межкорейского офиса связи в Кесоне на юге КНДР, об этом сообщает 16 июля агентство Yonhap.

Сеульский адвокат Ли Кен Чже подал жалобу на деятелей Северной Кореи в прокуратуру Центрального округа Сеула 8 июля, дело было передано в отдел общественного расследования, сказано в сообщении.

"Северная Корея уничтожила межкорейское отделение связи в приграничном городе Кэсон 16 июня, очевидно, в гневе из-за пропагандистских листовок, критикующих лидера Ким [Чен Ына]", – пишет агентство.

Прокуратура Сеула рассмотрит жалобу адвоката и примет решение, предъявлять ли обвинения Ким и Паку.

По информации Yonhap, южнокорейские прокуроры не смогут наказать северокорейских чиновников. Даже если суд в Сеуле признает их виновными, нет никакого способа исполнить приговор, считают эксперты.

Формально Северная и Южная Корея находятся в состоянии войны – после событий 1950–1953 годов страны так и не подписали мирное соглашение.

С 2018 года отношения между двумя Кореями несколько улучшились. По итогам переговоров в Пхеньяне в сентябре 2018 года главы Южной и Северной Кореи Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын подписали соглашение, предполагавшее снижение напряженности на полуострове.