"Приближается время возмездия". КНДР готовится отправить в Южную Корею 12 млн листовок

В ответ на распространенные в Северной Корее агитационные листовки КНДР готовится отправить в Южную Корею около 12 миллионов посланий "гнева и ненависти". Для этого в Северной Корее планируют использовать три тысячи воздушных шаров.

Власти КНДР готовятся отправить около 12 млн пропагандистских листовок в Южную Корею с помощью воздушных шаров. Об этом сообщает северокорейское агентство KCNA.

В сообщении говорится, что изданные листовки всех видов "отражают гнев и ненависть людей из всех слоев общества".

В КНДР подготовили различное оборудование и средства распространения листовок, в том числе более 3 тыс. воздушных шаров. По мнению властей, они способны донести листовки далеко вглубь Южной Кореи. "Приближается время возмездия", – пишет агентство.

9 июня КНДР заявила о разрыве связей с Южной Кореей. Поводом для решения официального Пхеньяна разорвать все связи с Сеулом послужила отправка южнокорейскими активистами в Северную Корею агитационных листовок.

Южную Корею ждет возмездие за распространение листовок, оскорбляющих достоинство лидера КНДР Ким Чен Ына, заявила его сестра Ким Е Чжон, входящая в руководство ЦК Трудовой партии Кореи. Она пригрозила Южной Корее применением армии.

В ответ власти Южной Кореи призвали КНДР к разрядке.

Формально Северная и Южная Корея до сих пор находятся в состоянии войны – после событий 1950–1953 годов страны так и не подписали мирное соглашение.

С 2018 года отношения между двумя Кореями несколько улучшились. По итогам переговоров в Пхеньяне в сентябре 2018 года главы Южной и Северной Кореи Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын подписали соглашение, предполагавшее снижение напряженности на полуострове.