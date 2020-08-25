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В Южной Корее заявили, что Ким Чен Ын несколько месяцев находится в коме

Бывший помощник покойного президента Южной Кореи Ким Дэ Чжуна Чан Сон Мин, утверждает, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын с апреля находится в коме, а часть полномочий главы государства были переданы его сестре Ким Е Чжон из-за вакуума власти.

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СМИ писали, что Ким Чен Ын появляется на публике с большими перерывами
СМИ писали, что Ким Чен Ын появляется на публике с большими перерывами
Фото: ЕРА

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын несколько месяцев находится в коме, а все его недавние публичные выступления были сфальсифицированы. Об этом заявил Чан Сон Мин – бывший помощник покойного президента Южной Кореи Ким Дэ Чжуна, пишет издание New York Post.

В апреле ходили слухи, что Ким Чен Ын находится в вегетативном состоянии после неудачной операции на сердце. Сейчас Чан Сон Мин уверяет, что с того момента он находится в состоянии клинической смерти, пишет издание.

По его словам, часть обязанностей лидера КНДР была передана сестре Ким Чен Ына – Ким Е Чжон – из-за вакуума власти. Чан Сон Мин считает, что "полная преемственность еще не сформирована, а Ким Е Чжон была выдвинута на первый план, поскольку вакуум не может поддерживаться на протяжении длительного времени".

20 августа стало известно, что Ким Чен Ын передал часть полномочий своим помощникам, в том числе своей сестре. Теперь она ответственна за отношения КНДР с Южной Кореей и США. Такие шаги были предприняты, чтобы "снять стресс" с Ким Чен Ына и предотвратить возложение на него вины в случае неудач, отметили в южнокорейской разведке.

22 мая южнокорейское агентство Yonhap написало, что Ким Чен Ын не появлялся на публике с 1 мая. Однако через три недели северокорейские СМИ сообщили о его появлении на публике.

В апреле лидер КНДР также в течение 20 дней не появлялся на публике. Несколько таблоидов (в частности, американский The New York Post, а также британские The Daily Mail и Express) со ссылкой на публикации в китайской социальной сети Weibo написали, что Ким Чен Ын скончался – якобы от осложнений после операции на сердце. Другие СМИ писали, что глава КНДР находится в коме. 1 мая он появился перед камерами, но затем опять исчез.

Йо Санг Ки отметил, что до этого в январе Ким Чен Ын тоже в течение 21 дня не появлялся на публичных мероприятиях.

Американский сайт NK News, который мониторит ситуацию в Северной Корее, отметил, что ранее только дважды – в 2001-м и 2018 годах – Ким Чен Ын так надолго исчезал из публичной политики.

В марте и апреле 2020 года лидер КНДР появился на четырех публичных мероприятиях, тогда как в предыдущие годы за этот период он в среднем участвовал в более 30.

В Южной Корее предположили, что Ким Чен Ын избегает публичности, опасаясь коронавируса. Там также опровергли информацию, что лидер КНДР перенес операцию на сердце.

Ким Чен Ыну 36 лет. Он возглавляет КНДР с 2011 года.

Теги: КНДР, здоровье, Ким Чен Ын, Южная Корея, Ким Е Чжон, операция
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