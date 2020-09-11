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Выборы президента США. В Microsoft предупредили, что хакеры из РФ, Китая и Ирана уже пытаются вмешаться в избирательный процесс

Атаки хакеров предпринимались против штаба и связанных с ним людей действующего президента США Дональда Трампа, а также против команды его соперника Джо Байдена, сообщили в компании Microsoft.

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В Microsoft считают, что мир должен знать об угрозах демократическим процессам
В Microsoft считают, что мир должен знать об угрозах демократическим процессам
Фото: blogs.microsoft.com

Компания Microsoft 10 сентября сообщила, что уже обнаружила кибератаки, нацеленные на людей и организации, участвующие в предстоящих президентских выборах в США.

По данным компании, атаки хакеров предпринимались против штаба и связанных с ним людей действующего президента Дональда Трампа, а также против команды его соперника Джо Байдена.

"Деятельность, о которой мы объявляем сегодня, ясно показывает, что иностранные группы ожидаемо активизировали свои усилия, направленные на выборы 2020 года. Это согласуется с тем, о чем ранее сообщало правительство США и другие организации", – говорится в заявлении.

В Microsoft сообщили, что в президентские выборы в США пытаются вмешиваться группы киберпреступников из России, Китая и Ирана.

Так, по данным компании, группа под названием "Стронций" базируется в России, объектами ее атак стали более 200 организаций, включая штабы кандидатов, неправительственные организации, партии и политических консультантов.

В компании отметили, что члены "Стронция" изменили свою тактику после выборов 2016 года, включив в свой арсенал новые инструменты разведки и новые методы для сокрытия операций, многие из которых хакерам удалось автоматизировать.

Китайская группировка "Цирконий" атаковала известных лиц, в том числе людей, связанных с президентской кампанией Джо Байдена, и видных лидеров международного сообщества.

Хакеры из "Фосфора" действуют из Ирана, объектами их атак стали личные аккаунты людей, связанных с президентской кампанией Трампа.

"Мы раскрываем подобные атаки, потому что считаем важным, чтобы мир знал об угрозах демократическим процессам", – отметили в Microsoft.

В октябре 2016 года власти США официально обвинили Россию во взломе серверов американских партий, а также во вмешательстве в процесс президентских выборов в стране. В декабре ЦРУ пришло к заключению, что Россия вмешивалась в выборы, чтобы помочь республиканцу Дональду Трампу одержать победу. Россия эти обвинения отвергает.

Директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина 24 июля 2020 года заявил об угрозе иностранного вмешательства в выборы президента Соединенных Штатов, которые намечены на 3 ноября.

Выборы президента США должны состояться в ноябре 2020 года. Главными соперниками станут кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент США Джо Байден и Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию.

Теги: Россия, США, Microsoft, Иран, Китай, хакеры, Джо Байден, Дональд Трамп, выборы в США, кибератака
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