Хакеры из Китая и России каждый день проверяют уязвимости компаний, разрабатывающих вакцину против COVID-19 – The New York Times

Несколько хакерских команд из Китая и РФ пытались украсть информацию о вакцинах против коронавируса, отдельные попытки взлома позволяли злоумышленникам проникать внутрь компьютерных сетей предприятий и вузов, где ведутся исследования. Об этом пишет The New York Times.

Даже неудачные хакерские атаки могут вредить усилиям по разработке вакцины против COVID-19, считают специалисты Фото: ЕРА

Хакерские группы, контролируемые спецслужбами России и Китая, ежедневно проверяют уязвимости компьютерных сетей компаний и институтов, в которых ведутся исследования по созданию вакцины от коронавируса. Об этом со ссылкой на американских правительственных чиновников написало 5 сентября издание The New York Times.

Помощник директора по кибербезопасности министерства внутренней безопасности США Брайан Уэр назвал происходящее "гонкой на время", когда "хорошие парни" латают уязвимости до того, как злоумышленники найдут и воспользуется ими. По словам Уэра, попытки взлома вредят усилиям по разработке вакцины, поскольку хакеры могут непреднамеренно или намеренно повредить исследовательские системы.

Пока ни одна корпорация или университет не объявляли о кражах данных. Однако, по информации анонимного собеседника издания, взломщикам иногда удавалось преодолевать защиту и проникать внутрь компьютерных сетей.

По словам представителей спецслужб, хакеры из Китая и России использовали уже известные уязвимости, которые можно устранить, а не более совершенное кибероружие.

Пока идентифицированы одна китайская и одна российская группы. ФБР в мае обвинило Китай в атаках на учреждения, разрабатывающие вакцину и лекарства против COVID-19. В июле британские и американские киберспециалисты заявили, что российские хакеры из группировки Cozy Bear намеревались взломать серверы организаций, занимающихся разработкой вакцин.

The New York Times пишет, что усилия россиян сконцентрированы на сборе разведданных об исследованиях Оксфордского университета и его фармацевтического корпоративного партнера AstraZeneca.