Российские хакеры пытались получить данные компании, которая консультирует Байдена – СМИ

Хакеры пытались получить доступ к сетям компании SKDKnickerbocker, которая консультирует кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена. Их попытки провалились, поскольку доступ был хорошо защищен, сообщило агентство Reuters.

Российские хакеры пытались получить данные компании SKDKnickerbocker в Вашингтоне, которая консультирует кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена во время его избирательной кампании. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на три информированных источника 10 сентября.

SKDKnickerbocker работает с Байденом и другими известными демократами последние два месяца, пишет агентство.

По данным Reuters, недавно корпорация Microsoft предупредила компанию-консультанта о том, что она стала "мишенью предполагаемых российских хакеров, поддерживаемых государством".

Источники сообщили, что хакеры не смогли получить доступ к сетям компании, потому что доступ к сетям был хорошо защищен.

Атаки включали фишинг (метод взлома, который пытается заставить пользователя обманным путем предоставить свои пароли) и "другие попытки проникнуть в сеть".

Microsoft связала хакеров с российскими властями.

Согласно результатам опроса Financial Times, Байден опережает президента США Дональда Трампа в президентской гонке почти на восемь процентных пунктов (50,3% против 42,4% соответственно).

Выборы президента США должны состояться в ноябре 2020 года.