Байден опережает Трампа на восемь процентных пунктов – опрос Financial Times

Согласно результатам опроса Financial Times, кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден опережает действующего главу государства, республиканца Дональда Трампа и по количеству голосов избирателей, и по числу голосов выборщиков.

Если бы выборы президента США проводились в ближайшее время, кандидат от Демократической партии, экс-вице-президент Джо Байден заручился бы поддержкой 269 выборщиков, тогда как его соперник, действующий глава государства Дональд Трамп – 122. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного изданием Financial Times.

Избиратели девяти штатов пока не определились, за кого отдадут свой голос (кандидат, победивший в этих штатах, получит голоса еще 147 выборщиков).

Для того чтобы стать президентом, кандидату нужно заручиться поддержкой 270 голосов выборщиков.

Кроме того, Байден опережает Трампа и в процентном соотношении – почти на восемь процентных пунктов (50,3% против 42,4% соответственно).

Выборы президента США должны состояться в ноябре 2020 года.