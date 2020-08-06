Microsoft может купить TikTok за $30 млрд – СМИ

Если сделка о покупке TikTok состоится, то Microsoft уже договорилась с правительством США о передаче кода приложения из Китая в США в течение одного года, отмечает CNBC.

Microsoft может заплатить за китайское приложение TikTok до $30 млрд. Об этом 5 июля сообщил CNBC.

Если сделка состоится, то Microsoft уже договорилась с правительством США о передаче кода TikTok из Китая в США в течение одного года. Стороны еще не определились с ценой на TikTok, но она может составлять от 10 до $30 млрд.

Как отмечают журналисты, очень немногие американские компании имеют пропускную способность для передачи больших объемов данных в свои собственные системы в течение года. Вероятно, Microsoft может передать программный код TikTok, который может содержать до 15 млн строк искусственного интеллекта, что поможет укрепить позицию главного претендента на приобретение компании.

30 декабря 2019 года военнослужащим США запретили устанавливать на рабочие смартфоны приложение TikTok.

6 июля госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Белый дом рассматривает вопрос о запрете приложения. Помпео предупредил американцев, что им следует быть осторожными при использовании TikTok, если они не хотят, чтобы их личная информация "была в руках Коммунистической партии Китая".

1 августа президент США Дональд Трамп заявил, что запретит доступ пользователей США к TikTok.

2 августа из-за заявления Трампа американская компания Microsoft приостановила переговоры о покупке TikTok. Позже в Microsoft заявили, что планируют провести переговоры с ByteDance, которой принадлежит приложение, в течение ближайших нескольких недель и в любом случае завершат их не позднее 15 сентября 2020 года.

Трамп 3 августа заявил, что условием продолжения работы TikTok в США является продажа приложения американской компании до 15 сентября.