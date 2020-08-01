Трамп заявил, что запретит TikTok в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что запретит доступ пользователей США к китайскому приложению TikTok. Об этом сообщает CNN.
Трамп сказал, что у него есть полномочия и он может воспользоваться чрезвычайными экономическими полномочиям или приказом.
По информации телеканала, заявление отвергает потенциальную сделку Microsoft по покупке приложения TikTok у китайской материнской компании, которой он принадлежит.
6 июля госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Белый дом рассматривает вопрос о запрете приложения.
Помпео предупредил американцев, что им следует быть осторожными при использовании TikTok, если они не хотят, чтобы их личная информация "была в руках Коммунистической партии Китая".
30 декабря 2019 года военнослужащим США запретили устанавливать на рабочие смартфоны приложение TikTok.
TikTok – сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании ByteDance. В конце июня соцсеть запретили в Индии вместе с еще 58 другими китайскими приложениями, так как они якобы наносят вред суверенитету и целостности страны.