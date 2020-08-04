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Китай считает запугиванием со стороны США ситуацию с TikTok

В США "обобщают концепцию национальной безопасности" и необоснованно давят на некоторые неамериканские компании без предоставления каких-либо доказательств, заявил представитель министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Ван Вэньбинь.

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Трамп заявлял, что TikTok должны продать до 15 сентября
Трамп заявлял, что TikTok должны продать до 15 сентября
Фот: EPA

Китай считает запугиванием со стороны США ситуацию с приложением TikTok. Об этом 4 августа заявил на брифинге представитель министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Ван Вэньбинь, сообщила пресс-служба ведомства. 

По его словам, в США "обобщают концепцию национальной безопасности" и необоснованно давят на некоторые неамериканские компании без предоставления каких-либо доказательств. 

"Это нарушает принципы рыночной экономики, а также принципы открытости, прозрачности и отсутствия дискриминации согласно требованиям ВТО. Это явный акт запугивания, и Китай решительно выступает против него", – сказал Ван Вэньбинь.

30 декабря 2019 года военнослужащим США запретили устанавливать на рабочие смартфоны приложение TikTok. 

6 июля госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Белый дом рассматривает вопрос о запрете приложения. Помпео предупредил американцев, что им следует быть осторожными при использовании TikTok, если они не хотят, чтобы их личная информация "была в руках Коммунистической партии Китая".

1 августа президент США Дональд Трамп заявил, что запретит доступ пользователей США к TikTok. 

2 августа из-за заявления Трампа американская компания Microsoft приостановила переговоры о покупке TikTok. Позже в Microsoft заявили, что планируют провести переговоры с ByteDance, которой принадлежит приложение, в течение ближайших нескольких недель и в любом случае завершат их не позднее 15 сентября 2020 года. 

Трамп 3 августа заявил, что условием продолжения работы TikTok в США является продажа приложения американской компании до 15 сентября.

Теги: США, Microsoft, Китай, КНР, Дональд Трамп, TikTok
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