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В Microsoft рассказали, когда завершат переговоры о покупке TikTok

В Microsoft отметили, что планируют провести переговоры с ByteDance о покупке TikTok в США в течение ближайших нескольких недель и в любом случае завершат их не позднее 15 сентября этого года

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1 августа Трамп сообщил, что он может заблокировать TikTok в США
1 августа Трамп сообщил, что он может заблокировать TikTok в США
Фото: EPA

Компания Microsoft готова продолжить обсуждения по поводу возможного приобретения приложения TikTok, принадлежащего китайской компании ByteDance. Об этом говорится на сайте Microsoft.

В компании отметили, что готовы приобрести TikTok при условии полного пересмотра безопасности приложения и предоставления надлежащих экономических выгод Соединенным Штатам.

Также в Microsoft добавили, что планируют провести переговоры с ByteDance в течение ближайших нескольких недель и в любом случае завершат их не позднее 15 сентября 2020 года. 

При покупке приложения Microsoft планирует обеспечит передачу и сохранение всех личных данных американских пользователей TikTok в США. Если любые подобные данные в настоящее время хранятся за пределами США, Microsoft гарантирует, что они будут удалены с заграничных серверов.

1 августа президент США Дональд Трамп сообщал, что он может воспользоваться чрезвычайными экономическими полномочиям или приказом для блокировки TikTok в стране.

2 августа из-за заявления Трампа Microsoft приостановила переговоры о покупке TikTok.

6 июля госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Белый дом рассматривает вопрос о запрете приложения. Помпео предупредил американцев, что им следует быть осторожными при использовании TikTok, если они не хотят, чтобы их личная информация "была в руках Коммунистической партии Китая".

30 декабря 2019 года военнослужащим США запретили устанавливать на рабочие смартфоны приложение TikTok. 

TikTok – сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании ByteDance. В конце июня соцсеть запретили в Индии вместе с еще 58 другими китайскими приложениями, так как они якобы наносят вред суверенитету и целостности страны.

Теги: США, Microsoft, Китай, TikTok
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