Трамп назвал условие дальнейшей работы TikTok в США

Президент США Дональд Трамп настаивает на том, чтобы приложение TikTok продали корпорации Microsoft или другой компании до 15 сентября.

Трамп заявлял, что он может заблокировать TikTok в США Фото: EPA

Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции заявил, что приложение TikTok в стране должны продать до 15 сентября. Трансляцию опубликовала The New York Times.

Трамп настаивает на том, чтобы приложение TikTok продали корпорации Microsoft или другой компании до 15 сентября, иначе оно прекратит работу в США.

Он считает, что Китай не может контролировать приложение из соображений безопасности.

Трамп добавил, что не возражает, если TikTok купит Microsoft или другая "очень безопасная", "очень американская" компания.

Microsoft приостановила переговоры о покупке китайского мобильного приложения TikTok после того, как Трамп заявил, что он может воспользоваться чрезвычайными экономическими полномочиям или приказом для блокировки TikTok в стране.

6 июля госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Белый дом рассматривает вопрос о запрете приложения. Помпео предупредил американцев, что им следует быть осторожными при использовании TikTok, если они не хотят, чтобы их личная информация "была в руках Коммунистической партии Китая".

30 декабря 2019 года военнослужащим США запретили устанавливать на рабочие смартфоны приложение TikTok.

TikTok – сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании ByteDance. В конце июня соцсеть запретили в Индии вместе с еще 58 другими китайскими приложениями, так как они якобы наносят вред суверенитету и целостности страны.