В США пылают лесные пожары. Фоторепортаж

23 июля, 2020 00.06

. В частности, сильные пожары продолжаются в районе города Коринф (регион Пелопоннес, около 80 км юго-западнее Афин). К тушению привлечены пожарная авиация и почти 50 единиц техники. О пострадавших или погибших на данный момент не сообщается.