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В США пылают лесные пожары. Фоторепортаж

Сегодня 01.00
В американских штатах Калифорния, Орегон и Вашингтон массово горит лес. Associated Press отмечает, что в Калифорнии лесные пожары повредили около 2 тыс. строений, в числе которых жилые дома. Власти также сообщают о гибели трех человек. К эвакуации в трех округах штата готовили 20 тыс. человек. В Калифорнии пожары бушуют с 15 августа. Фотографии лесных пожаров в США опубликовало агентство ЕРА.
Теги: США, пожар, Вашингтон, эвакуация, лесные пожары, Калифорния, Орегон, лес
 

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