В США пылают лесные пожары. Фоторепортаж
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
В американских штатах Калифорния, Орегон и Вашингтон массово горит лес. Associated Press
отмечает, что в Калифорнии лесные пожары повредили около 2 тыс. строений, в числе которых жилые дома. Власти также сообщают о гибели трех человек. К эвакуации в трех округах штата готовили 20 тыс. человек. В Калифорнии пожары бушуют с 15 августа
. Фотографии лесных пожаров в США опубликовало агентство ЕРА
.