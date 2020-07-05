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Лесные пожары в Сибири бьют антирекорды 2019 года

Сильная жара привела к масштабным возгораниям леса в пяти российских регионах. При этом 90% активных пожаров в Сибири власти не собираются тушить, поскольку нет угрозы населенным пунктам.

Далеко не всегда власти российских регионов считают необходимым тушить пожар в тайге
Далеко не всегда власти российских регионов считают необходимым тушить пожар в тайге
Фото: 24.mchs.gov.ru

Лесные пожары, охватившие около 3 млн га в Сибири, приобрели масштаб природной катастрофы. Об этом 2 июля заявило на своем сайте российское отделение Greenpeace.

Больше всего очагов огня в пяти регионах: в Якутии, на Чукотке, в Магаданской области, на севере Камчатского края и в Красноярском крае.

"Ситуация с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке развивается стремительно. Пожаров во много раз больше, чем бывало в начале июля в прошлые годы. Количество термоточек – температурных аномалий земной поверхности, фиксируемых специальными спутниками, – в четыре с лишним раза больше, чем в среднем приходится на это время, и уже больше средних пиковых значений за последние 19 лет", – предупреждают экологи.

В заполярных районах температура доходит до +38 °С, осадков почти нет.

"Из пожарной катастрофы 2019 года власти не извлекли никаких уроков, и бедствие в лесах Сибири и Дальнего Востока с большой вероятностью снова повторится. Лесные массивы будут охвачены огнем, а в города и поселки в сотнях и тысячах километров от пожаров вновь придет едкий дым. Учитывая распространение коронавируса, это особенно опасно для людей", – утверждают в Greenpeace.

Эксперты организации обращают внимание, что около 90% активных пожаров происходит в зонах, где местные власти могут не тушить огонь, поскольку нет непосредственной угрозы населенным пунктам.

Агентство Bloomberg отмечает, что, по данным Европейской службы мониторинга атмосферы, в июне из-за горения сибирских лесов в атмосферу было выброшено 16,3 млн тонн углерода, что выше показателей июня 2019 года и в девять раз превышает уровень 2018 года. При этом сезон пожаров начался необычно рано – уже в марте.

Старший научный сотрудник службы Марк Паррингтон обратил внимание агентства на схожую суточную тенденцию пожарной активности в этом году по сравнению с 2019 годом, при этом пожаров, по его наблюдениям, все больше в восточных неарктических районах Сибири.

В Сибири и на Дальнем Востоке РФ летом 2019 года горели леса. Дым от лесных пожаров достиг территории Аляски и западного побережья Канады.

Власти РФ сообщали, что основная часть пожаров приходится на труднодоступные районы и борьба с огнем начинается только в случае угрозы населенным пунктам либо объектам инфраструктуры.

По данным Greenpeace, по состоянию на 13 августа 2019 года площадь активных пожаров в Сибири достигла максимальных с начала года 5,4 млн га. Всего за 2019 год сгорело более 14,8 млн га тайги.

Теги: Россия, Сибирь, катастрофа, жара, лесные пожары
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