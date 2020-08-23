В Северной Калифорнии бушует масштабный лесной пожар, его признали вторым по величине в истории штата

Лесной пожар LNU Lightning распространился на территории более 325 тыс. акров в пяти округах Северной Калифорнии. Известно о четырех погибших.

Лесной пожар, который бушует сейчас в Северной Калифорнии, стал вторым по величине в истории штата. Об этом сообщает телеканал NBC.

Накануне чиновники штата сообщили, что лесной пожар LNU Lightning распространился на территории более 325 тыс. акров (более 131 тыс. га). Он затронул пять округов: Напа, Сонома, Лейк, Йоло и Станислаус. Было разрушено 845 построек, еще 231 дом поврежден. Известно о четырех погибших.

Многие пожары, которые сейчас бушуют в штате, были вызваны ударами молний на фоне установившейся жары. Так, только 21 августа в этой части штата было зафиксировано 100 ударов молний.

Около 14 тыс. пожарных борются с пожарами в Северной Калифорнии, задействована Национальная гвардия.

Из опасной зоны эвакуированы более 115 тыс. человек. Офис шерифа округа Санта-Крус сообщил, что по подозрению в вандализме арестовали уже семь человек.