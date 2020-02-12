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Лесные пожары в Австралии. 113 видов животных нуждаются в экстренной помощи

В отчете австралийской правительственной экспертной группы по восстановлению дикой природы и исчезающих видов говорится, что в результате лесных пожаров в стране полного исчезновения какого-либо вида животных не зафиксировано. Однако 113 видов потеряли по меньшей мере 30% среды своего обитания.

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Коалы являются одними из тех, кто нуждается в наибольшей помощи
Коалы являются одними из тех, кто нуждается в наибольшей помощи
Фото: ЕРА

В Австралии из-за масштабных лесных пожаров в срочной помощи нуждаются 113 видов животных. Об этом говорится в обнародованном 11 февраля отчете правительственной экспертной группы по восстановлению дикой природы и исчезающих видов.

По данным экспертов, полного исчезновения какого-либо вида не зафиксировано. Но почти все указанные виды потеряли по меньшей мере 30% среды своего обитания, говорится в сообщении. 

Коала и валлаби, некоторые виды птиц, рыб и лягушек являются одними из тех, кто нуждается в наибольшей помощи.

По данным специалистов по дикой природе, в срочной помощи нуждаются 13 видов птиц, 20 видов рептилий, пять беспозвоночных, 19 млекопитающих, 22 вида раков и 17 видов рыб.

Сегодняшний список является предварительным, он сузил поле из сотен пораженных огнем видов до тех, кто нуждается в самых безотлагательных мероприятиях по охране.

Оценка истинных масштабов разрушений пока ограничена из-за продолжающихся пожаров в некоторых районах и тлеющих земель, говорят эксперты.

Масштабные лесные пожары в Австралии начались в середине сентября 2019 года. Уже погибли тысячи животных. Под угрозой исчезновения оказались некоторые виды редких растений. Для тушения пожаров мобилизовали около 3 тыс. резервистов.

В стране уже погибло 33 человека.

Австралии потребуется 100 лет, чтобы восстановиться после масштабных природных пожаров, сообщали в пожарной охране страны.

Теги: пожар, Австралия, животные, правительство, лесные пожары, природа, исчезновение
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