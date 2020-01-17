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Последствия лесных пожаров в Австралии. Фоторепортаж

Сегодня 13.19
Агентство ЕРА обнародовало фотографии лесов австралийского штата Новый Южный Уэльс, которые сгорели в результате сильнейших пожаров в истории страны. По данным AFP, уже второй день в штате продолжаются сильные дожди, которые помогают пожарным бороться с огнем. После нескольких месяцев жаркой и сухой погоды, которая способствовала пожарам, в некоторых районах наблюдались самые сильные ливни за последние десять лет. По данным пожарной службы, в штате все еще бушует около 30 пожаров. Десятки пожаров зафиксированы в штате Виктория. Дождь пока не добрался до острова Кенгуру, где огонь уничтожил большую часть популяции коал, под угрозой – существование других эндемичных видов сумчатых, пишет агентство.
Теги: пожар, Австралия, дожди, коала
 

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