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В Австралии сотни тысяч рыб погибли из-за смытого в реки пепла от лесных пожаров

В австралийском штате Новый Южный Уэльс после лесных пожаров погибли такие виды рыбы, как австралийский окунь, угорь, кефаль, сельдь, пескарь и сом.

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Масштабные лесные пожары в Австралии начались в середине сентября 2019 года
Масштабные лесные пожары в Австралии начались в середине сентября 2019 года
Фото: EPA

В австралийском штате Новый Южный Уэльс сотни тысяч рыб погибли после того, как в реку Маклей дожди смыли пепел после лесных пожаров. Об этом пишет The Guardian.

Департамент первичной промышленности штата получает сообщения о мертвой рыбе в реке с декабря 2019 года.

Местные жители рассказали, что за последние 10 дней в реку смыло большое количество пепла и грязи, из-за чего в воде уменьшается количество кислорода.

Газета пишет, что погибли такие виды рыбы, как австралийский окунь, угорь, кефаль, сельдь, пескарь и сом.

Профессор Ли Баумгартнер заявил изданию, что ситуация может иметь долгосрочные последствия, на десятилетия.

Масштабные лесные пожары в Австралии начались в середине сентября 2019 года. Уже погибли тысячи животных. Под угрозой исчезновения оказались некоторые виды редких растений. Для тушения пожаров мобилизовали около 3 тыс. резервистов.

В стране уже погибло 28 человек, сгорело около 2 тыс. домов, сожжено около 6 млн га земли.

Австралии потребуется 100 лет, чтобы восстановиться после масштабных природных пожаров.

Теги: Австралия, лесные пожары, рыба
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