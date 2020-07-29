Пожары в Луганской области нанесли ущерб на 4–5 млрд грн – Гослесагентство

Нужно примерно пять лет на то, чтобы убрать горелый лес и залесить территорию Луганской области, где в начале июля вспыхнул масштабный пожар, сообщил начальник Луганского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Павел Головченко.

Убытки от масштабного пожара в Луганской области могут составлять около 4–5 млрд грн. Об этом сообщил председатель Гослесагентства Василий Кузевич, отмечает hromadske.

"В Северодонецком [лесхозе] выгорело около 1500 гектаров, и убытки составляют более 1 млрд грн. Если мы экстраполируем убытки на остальные сгоревшие площади, то убытки составят около 4–5 млрд грн", – сказал Кузевич.

Начальник Луганского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Павел Головченко уточнил, что окончательных цифр нет из-за того, что посчитаны только убытки по Северодонецкому лесхозу, убытки же по Новоайдарскому лесхозу пока продолжают подсчитывать.

"Нужно примерно пять лет на то, чтобы убрать горелый лес и залесить данный массив. Сколько на это нужно денег, мы еще не знаем, потому что лес прогорел не весь, остались участки зеленого, здорового леса. Но там, где у нас погорел молодняк, мы его уберем и уже в этом году осенью посадим первые лесные культуры", – добавил Головченко.

Также он сообщил, что площадь лесов на подконтрольной правительству Украины территории Луганской области составляет 200 тыс. гектаров. Таким образом, за несколько дней лесного пожара выгорело почти 4% леса.

Днем 6 июля вспыхнул масштабный пожар вблизи села Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского лесничеств. Площадь пожара составляла 50 га, к утру 7 июля его локализовали, но из-за порывистого ветра (до 25 м/с) и высокой температуры воздуха (+38 °C) огонь распространился на близлежащие села – Смоляниново, Капитаново и Вороново.

Полностью пожар на территории Новоайдарского района ликвидировали 13 июля.

По информации Офиса президента, в результате пожара погибло пять человек. Кабинет Министров Украины тогда выделил 54,7 млн грн на ликвидацию последствий пожара.