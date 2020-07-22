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Правительство выделило соцпомощь пострадавшим от пожаров в Украине

Кабинет Министров Украины поддержал решение о выделении дополнительных 2,1 млн грн помощи пострадавшим от пожара в Житомирской области.

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На меры по ликвидации последствий пожара в Луганской области правительство выделило 54,7 млн грн
На меры по ликвидации последствий пожара в Луганской области правительство выделило 54,7 млн грн
Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров Украины выделил средства на компенсацию пострадавшим от пожаров в Луганской и Житомирской областях. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 22 июля, сообщает пресс-служба Кабмина.

На меры по ликвидации последствий пожара в Луганской области правительство выделило 54,7 млн грн.

Кроме того, Кабмин поддержал решение о выделении дополнительных 2,1 млн грн помощи пострадавшим от пожара в Житомирской области.

Также Кабинет Министров утвердил выделение средств для предоставления одноразовой денежной помощи членам семей лиц, погибших во время участия в антитеррористической операции, и лицам, которые получили инвалидность в АТО. Общая сумма выплат составит 13,1 млн грн.

Помимо этого, правительство приняло проект постановления о пересчете государственной социальной помощи на детей. Согласно решению, сумма помощи на детей, над которыми установлена опека или попечительство, составит 2,5 размера прожиточного минимума соответствующего возраста. На детей с инвалидностью, над которыми установлена опека или попечительство, – 3,5 размера прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Масштабный пожар в Луганской области вспыхнул днем 6 июля вблизи села Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского лесничеств. Площадь пожара составляла 50 га, к утру 7 июля его локализовали, но из-за порывистого ветра (до 25 м/с) и высокой температуры воздуха (+38 °C) огонь распространился на близлежащие села – Смоляниново, Капитаново и Вороново.

В Житомирской области пожары вспыхнули в середине апреля. В Госагентстве лесных ресурсов Украины говорили, что у пожаров в Житомирской области может быть две причины – обрыв высоковольтных линий во время урагана и поджог сухостоя. Дым от житомирских пожаров стал причиной существенного ухудшения качества воздуха в столице. Продукты горения также достигли Харькова, который находится примерно в 500 км от Киева.

Теги: Кабинет Министров, пожар, Луганская область, Житомирская область, АТО
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