В Калифорнии сгорело более полумиллиона гектаров леса

В американском штате Калифорния вспыхнуло около 650 пожаров, в результате которых погибли семь человек.

Лесные пожары, бушующие в Калифорнии (США) с 15 августа, сожгли более 505,8 тыс. га земли. Об этом сообщает CNN.

Площадь пострадавшей от пожаров территории в шесть раз больше площади Нью-Йорка. Всего в Калифорнии вспыхнуло около 650 пожаров, в результате которых погибло семь человек и разрушено более 1400 зданий.

Сейчас благодаря снижению температуры и уменьшению ветров пожарным удается лучше справляться с очагами возгорания. В округе Сонома жителям разрешили вернуться в свои дома, а в округе Напа эвакуацию заменили на предупреждение.

С пожаром боролись 14 тыс. пожарных, также в штате была задействована Национальная гвардия. Из опасной зоны эвакуировано более 115 тыс. человек.