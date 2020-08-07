В Харькове всю ночь тушили пожар в швейном цеху

Пожар в цеху в Харькове в Карпатском переулке тушили шесть единиц пожарно-спасательной техники и 30 человек личного состава ГСЧС. Огонь охватил площадь около 325 м².



Спасатели в ночь с 6-го на 7 августа тушили пожар в швейном цеху в Харькове в Карпатском переулке. На утро 7 августа огонь потушили, сообщили в Главном управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Харьковской области.

Пожарные получили сообщение о возгорании в 17.29 6 августа. К месту вызова выехали шесть пожарно-спасательных подразделений. На момент их прибытия пожар охватил площадь около 325 м².

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Видео: Харків ДСНС / YouTube

Горели крыша, мансардный этаж и внутренние помещения здания, сказали в ГСЧС.

"К ликвидации пожара привлекли шесть единиц пожарно-спасательной техники и 30 человек личного состава ГСЧС. Работали четыре пожарных ствола", – рассказали спасатели.

По информации спасателей, в помещении было много текстильных изделий, сырья и оборудования. Это существенно увеличило горючую нагрузку и осложняло тушение огня.