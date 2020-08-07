Во Львове ликвидировали пожар. Была угроза взрыва

Львовские спасатели почти четыре часа тушили пожар производственного здания. Из-за возгорания газового трубопровода мог произойти взрыв.

К ликвидации пожара привлекли 68 спасателей, 16 единиц спецтехники и пожарный поезд "Укрзалізниці" Фото: dsns.gov.ua

Вечером 6 августа во Львове на улице Шевченко, 311 возник пожар в двухэтажном производственном здании. Об этом информирует пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области.

"Огонь выбивался из-под крыши здания, густой черный токсичный дым представлял опасность для жизни пожарных. Поэтому спасателям пришлось работать в аппаратах защиты органов дыхания", – сказано в сообщении.

На тушение пожара, по данным ГСЧС ушло около четырех часов. На территории загоревшегося здания отсутствует водоснабжение, пожарные проложили дополнительные рукавные линии к ближайшему источнику воды.

"На месте происшествия была угроза взрыва газа из-за возгорания газового трубопровода. Огнем уничтожена крыша на площади 600 м2, производственное оборудование на площади 150 м2 и внешний утеплитель на площади 200 м2", – отметили в ГСЧС.

К ликвидации пожара привлекали 68 спасателей, 16 единиц спецтехники и пожарный поезд "Укрзалізниці". Причины происшествия устанавливаются. Во время пожара никто не пострадал.