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Пожар в соборе в Нанте. Задержанный волонтер признался в поджоге

39-летний волонтер собора Святых Петра и Павла в Нанте признался, что совершил поджоги в трех местах.

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8 июля в соборе Святых Петра и Павла в Нанте вспыхнул пожар
8 июля в соборе Святых Петра и Павла в Нанте вспыхнул пожар
Фото: EPA

Беженец из Руанды, который работал волонтером в соборе Святых Петра и Павла в Нанте (Франция), признался в поджоге. Об этом 26 июля сообщает телеканал BFMTV.

"Он горько сожалеет о фактах, и признание стало для него освобождением. Мой клиент сегодня охвачен раскаянием и поражен масштабом событий", – сказал адвокат мигранта Кентен Шабер.

Мужчина признался, что совершил поджоги в трех местах: под большим органом, под малым органом и возле электрощита. Ему предъявили обвинения в разрушении и повреждении огнем, поместив его под стражу.

Настоятель Нантского собора на прошлой неделе рассказал, что волонтером был руандиец, с которым он знаком "четыре или пять лет". По его словам, волонтер несколько лет назад нашел убежище во Франции.

"Я доверяю ему, как и всем сотрудникам", – заявлял Юбер Шампенуа.

39-летний мужчина был волонтером и помогал епархии на добровольных началах. Он отвечал за закрытие собора вечером 17 июля, после чего случился пожар.

Мотивы поступка пока неизвестны.

Утром 18 июля в соборе Святых Петра и Павла в Нанте вспыхнул пожар. Возгорание было локализовано примерно через два часа после приезда пожарных.

Причины возгорания не установлены, однако правоохранители не исключают, что храм подожгли.

Огонь полностью уничтожил большой орган, также сгорела значительная часть внутреннего убранства храма.

Собор Святых Петра и Павла в Нанте – крупнейшая готическая церковь на территории исторической Бретани и одна из крупнейших во всей Франции – всего на шесть метров ниже собора Парижской Богоматери. Он строился в течение XV–XIX веков. Собор серьезно пострадал в годы Второй мировой войны от бомбардировок, а также в 1972 году, когда огнем была уничтожена крыша здания.

Теги: Франция, пожар, поджог, волонтер, Нант, собор Святых Петра и Павла в Нанте
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