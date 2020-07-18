Во французском Нанте загорелся готический собор XV века

Собор Святых Петра и Павла в Нанте уже горел в 1972 году, отмечает телеканал BFMTV.

Собор в Нанте был построен в XV–XIX веках Фото: depositphotos.com

Утром 18 июля в Нанте (Франция) начался пожар в готическом соборе Святых Петра и Павла, построенного в XV–XIX веках. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.

На данный момент на месте работают около 100 пожарных.

Крупный пожар в этом соборе произошел в январе 1972 года. Как отмечает телеканал, храм был закрыт на ремонт, богослужения в нем возобновили только в 1985 году.