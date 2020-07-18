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В Нанте горел один из крупнейших готических соборов Франции. Фоторепортаж

Сегодня 16.03
Утром 18 июля в соборе Святых Петра и Павла в Нанте, одном из крупнейших готических соборов Франции, вспыхнул сильный пожар. Причины возгорания пока не установлены, однако правоохранители не исключают, что храм подожгли. В результате пожара был уничтожен орган, установленный в соборе в XVII веке, а также витражи. По данным пожарных, угрозы обрушения здания нет.
Теги: Франция, пожар, поджог, Нант, собор Святых Петра и Павла в Нанте
 

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