В Нанте горел один из крупнейших готических соборов Франции. Фоторепортаж
Фото: metropole.nantes.fr
Фото: Johanna Rolland / Twitter
Фото: Johanna Rolland / Twitter
Фото: Johanna Rolland / Twitter
Утром 18 июля в соборе Святых Петра и Павла в Нанте, одном из крупнейших готических соборов Франции, вспыхнул сильный пожар.
Причины возгорания пока не установлены, однако правоохранители не исключают, что храм подожгли
. В результате пожара был уничтожен орган, установленный в соборе в XVII веке, а также витражи. По данным пожарных, угрозы обрушения здания нет.