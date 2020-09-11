ГОРДОН
 
 
СПОРТ

Минздрав считает возможным проведение матчей украинских команд в еврокубках со зрителями

Проведение матчей профессиональных футбольных команд на территории Украины со зрителями возможно при условии соблюдения противоэпидемических норм и ограничений, сообщили в Министерстве здравоохранения страны.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Минздрав рекомендует организовывать продажу билетов на матчи таким образом, чтобы в секторах было заполнено не более 25% мест
Минздрав рекомендует организовывать продажу билетов на матчи таким образом, чтобы в секторах было заполнено не более 25% мест
Фото: depositphotos.com

Министерство здравоохранения Украины считает возможным проведение матчей между профессиональными футбольными клубами, в том числе международными, на территории страны со зрителями. Об этом идет речь в ответе Минздрава, который получила Украинская ассоциация футбола. 

При этом в случае проведения матчей в регионах, отнесенных к "зеленой" и "желтой" зонам карантина, разрешается пребывание одного человека на 5 м² при условии физического дистанцирования между болельщиками.

В "оранжевой" и "красной" зонах эпидемической опасности матчи должны проходить с участием не более 220 человек и не более одного человека на 10 м².

Кроме того, в Минздраве напомнили, что согласно постановлению главного санврача Украины №51, во время организации футбольных матчей рекомендуют продавать не более 25% мест в секторах, чтобы свободными оставались места спереди, сзади, сбоку и по диагонали.

"Учитывая вышеизложенное и исходя из анализа эпидемической ситуации в Украине, опыта европейских стран, которые допускают зрителей к просмотру футбольных матчей, Министерство здравоохранения Украины считает возможным частичное привлечение зрителей на футбольные матчи между профессиональными футбольными клубами (в том числе на международные матчи) и национальными сборными командами с соблюдением установленных противоэпидемических мероприятий и ограничений", – сказано в ответе. 

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко отметил, что первый тестовый матч со зрителями – за Суперкубок УЕФА – пройдет в Будапеште 24 сентября. 

"Если все пройдет хорошо, на что мы все очень надеемся, то наиболее вероятный следующий этап – согласование УЕФА с национальными ассоциациями проведения со зрителями матчей еврокубков и поединков национальных сборных. При условии, что в стране это позволяет эпидемиологическая ситуация и есть соответствующее решение органов власти", – сказал он. 

В еврокубках из украинских команд будут выступать "Шахтер", "Динамо", "Заря", "Десна" и "Колос", сказано на сайте УАФ. 

Футбольные матчи проходили без зрителей из-за вспышки коронавируса. В рамках УПЛ трибуны для болельщиков открыли на прошедшие в конце июля матчи плей-офф за место в Лиге Европы.

По состоянию на утро 11 сентября общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Украине достигло 148 756. Количество связанных с COVID-19 смертей составило 3076, продолжают болеть 79 803 пациента.

Теги: футбол, Украина, Министерство здравоохранения, фанаты, Андрей Павелко, карантин, ограничения, Минздрав, УАФ, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"На благотворительных началах". Кухар назвала свою зарплату на должности и.о. директора хореографического училища
"На благотворительных началах". Кухар назвала свою зарплату на должности и.о. директора хореографического училища
  "Что, простите?" Маск забыл, как зовут его сына. Видео
  "Что, простите?" Маск забыл, как зовут его сына. Видео
  Lovemachine. В новом клипе Кончита Вурст с голым торсом обнимает певца Лу Асриля. Видео
  Lovemachine. В новом клипе Кончита Вурст с голым торсом обнимает певца Лу Асриля. Видео
Потап повторил выражение лица персонажа знаменитой картины. Фото
Потап повторил выражение лица персонажа знаменитой картины. Фото
Ведущим балкона в третьем эфире "Танцев со звездами" стал муж судьи проекта
Ведущим балкона в третьем эфире "Танцев со звездами" стал муж судьи проекта
"Обратите внимание на мою задницу". Спирс показала результат похудения
"Обратите внимание на мою задницу". Спирс показала результат похудения
Пономарев обратился к соцсетям за помощью
Пономарев обратился к соцсетям за помощью
Джиджи Хадид позировала без бюстгальтера
Джиджи Хадид позировала без бюстгальтера
  "Контакт". ТНМК презентовали трек о космосе, Илоне Маске и седьмом небе
  "Контакт". ТНМК презентовали трек о космосе, Илоне Маске и седьмом небе
"После посещения зоны не спала неделю". Дочь мэра Днепра Филатова побывала в Чернобыле
"После посещения зоны не спала неделю". Дочь мэра Днепра Филатова побывала в Чернобыле
Камалия заразилась коронавирусом
Камалия заразилась коронавирусом
Известно имя приглашенного судьи третьего эфира "Танцев со звездами"
Известно имя приглашенного судьи третьего эфира "Танцев со звездами"
Агузарова выпустила первый альбом за 17 лет
Агузарова выпустила первый альбом за 17 лет
  Вакарчук рассказал, как оценивает творчество Monatik
  Вакарчук рассказал, как оценивает творчество Monatik
  Strange Timez. Gorillaz презентовала клип на трек, записанный с The Cure. Видео
  Strange Timez. Gorillaz презентовала клип на трек, записанный с The Cure. Видео
Осадчая за день до 37-летия рассказала о ностальгии
Осадчая за день до 37-летия рассказала о ностальгии
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
В купальнике и объятиях мужчины. Могилевская показала свой отпуск
В купальнике и объятиях мужчины. Могилевская показала свой отпуск
"Профнепригодна". Садальский резко высказался о российской актрисе
"Профнепригодна". Садальский резко высказался о российской актрисе
Дочь Успенской показала свой портрет топлес
Дочь Успенской показала свой портрет топлес
"Поганый лицедей, продажный "крымнашенский" шут". Охлобыстин рассказал о последствиях письма Путину
"Поганый лицедей, продажный "крымнашенский" шут". Охлобыстин рассказал о последствиях письма Путину
Собчак: На дурацкий вопрос "Какое главное качество в мужчине?" я отвечаю не задумываясь
Собчак: На дурацкий вопрос "Какое главное качество в мужчине?" я отвечаю не задумываясь
После публикации фото Оли Поляковой с лишним весом ей посоветовали отправиться на шоу "Зважені та щасливі"
После публикации фото Оли Поляковой с лишним весом ей посоветовали отправиться на шоу "Зважені та щасливі"
Ведущая "1+1" заразилась коронавирусом
Ведущая "1+1" заразилась коронавирусом
"Самоизоляция в тюрьме". Галкин записал пародию на переговоры Путина и Лукашенко
"Самоизоляция в тюрьме". Галкин записал пародию на переговоры Путина и Лукашенко
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS