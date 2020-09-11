Минздрав считает возможным проведение матчей украинских команд в еврокубках со зрителями

Проведение матчей профессиональных футбольных команд на территории Украины со зрителями возможно при условии соблюдения противоэпидемических норм и ограничений, сообщили в Министерстве здравоохранения страны.

Минздрав рекомендует организовывать продажу билетов на матчи таким образом, чтобы в секторах было заполнено не более 25% мест Фото: depositphotos.com

Министерство здравоохранения Украины считает возможным проведение матчей между профессиональными футбольными клубами, в том числе международными, на территории страны со зрителями. Об этом идет речь в ответе Минздрава, который получила Украинская ассоциация футбола.

При этом в случае проведения матчей в регионах, отнесенных к "зеленой" и "желтой" зонам карантина, разрешается пребывание одного человека на 5 м² при условии физического дистанцирования между болельщиками.

В "оранжевой" и "красной" зонах эпидемической опасности матчи должны проходить с участием не более 220 человек и не более одного человека на 10 м².

Кроме того, в Минздраве напомнили, что согласно постановлению главного санврача Украины №51, во время организации футбольных матчей рекомендуют продавать не более 25% мест в секторах, чтобы свободными оставались места спереди, сзади, сбоку и по диагонали.

"Учитывая вышеизложенное и исходя из анализа эпидемической ситуации в Украине, опыта европейских стран, которые допускают зрителей к просмотру футбольных матчей, Министерство здравоохранения Украины считает возможным частичное привлечение зрителей на футбольные матчи между профессиональными футбольными клубами (в том числе на международные матчи) и национальными сборными командами с соблюдением установленных противоэпидемических мероприятий и ограничений", – сказано в ответе.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко отметил, что первый тестовый матч со зрителями – за Суперкубок УЕФА – пройдет в Будапеште 24 сентября.

"Если все пройдет хорошо, на что мы все очень надеемся, то наиболее вероятный следующий этап – согласование УЕФА с национальными ассоциациями проведения со зрителями матчей еврокубков и поединков национальных сборных. При условии, что в стране это позволяет эпидемиологическая ситуация и есть соответствующее решение органов власти", – сказал он.

В еврокубках из украинских команд будут выступать "Шахтер", "Динамо", "Заря", "Десна" и "Колос", сказано на сайте УАФ.

Футбольные матчи проходили без зрителей из-за вспышки коронавируса. В рамках УПЛ трибуны для болельщиков открыли на прошедшие в конце июля матчи плей-офф за место в Лиге Европы.

По состоянию на утро 11 сентября общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Украине достигло 148 756. Количество связанных с COVID-19 смертей составило 3076, продолжают болеть 79 803 пациента.