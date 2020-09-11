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"Украина – с вами". Кулеба встретился с футболистом Зозулей, которого в Испании называли нацистом

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, с играющим в "Альбасете" украинским футболистом Романом Зозулей он встретился в Испании, воспользовавшись служебным положением.

Кулеба и Зозуля встретились в Испании
Кулеба и Зозуля встретились в Испании
Фото: Dmytro Kuleba / Twitter

10 сентября во время визита в Испанию министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с выступающим за "Альбасете" украинским футболистом Романом Зозулей, которого фанаты "Райо Вальекано" называли нацистом за его поддержку украинской армии.

Об этом дипломат сообщил в Twitter.

"Находясь с визитом в Испании, воспользовался служебным положением, чтобы познакомиться с Романом Зозулей. ...Сказал Роману, что Украина – всегда с ним, когда на него несправедливо нападают. Как команда позади форварда. Поблагодарил Романа за то, что он всегда со своей страной", – написал Кулеба.

В Facebook глава МИД Украины разместил видео, на котором он говорит Зозуле: "Украина – с вами".

https://www.facebook.com/dmytro.kuleba/videos/10158556869208389/

В феврале 2017-го Зозуля, права на которого на тот момент принадлежали испанскому "Бетису", перешел в аренду в мадридский "Райо Вальекано" до конца сезона. Из-за недовольства фанатов, которые исповедуют крайне левые политические взгляды и были недовольны тем, что Зозуля поддерживает украинских военных на Донбассе, украинец решил отказаться от трансфера

С сентября 2017-го Зозуля выступает за "Альбасете". Как и "Райо", "Альбасете" выступает в Сегунде, поэтому украинец иногда встречается с фанатами, сорвавшими его трансфер.

Так, 15 декабря 2019 года в конце первого тайма матча "Райо Вальекано" – "Альбасете" болельщики хозяев поля скандировали Zozulya puto nazi – "Зозуля – нацистская шлюха". Из-за этого арбитр приостановил игру, на второй тайм "Альбасете" отказался выходить. На момент остановки счет в матче был 0:0.

Вице-президент "Альбасете" Виктор Варела сказал, что для Зозули это очень тяжелая ситуация. Президент "Райо Вальекано" Рауль Мартин Преса осудил поведение болельщиков. Зозуля после инцидента подчеркнул, что он – патриот и это не является преступлением.

Теги: футбол, Испания, фанаты, МИД Украины, Дмитрий Кулеба, футболист, украинец, Роман Зозуля, Райо Вальекано, Альбасете
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