Кулеба предложил португальскому бизнесу принять участие в большой приватизации в Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил в Лиссабоне на экономическом форуме.

Кулеба: Украина сегодня – это тысячи опытных инженеров и IT-специалистов Фото: EPA

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил 9 сентября в Лиссабоне на экономическом форуме с участием представителей португальского бизнеса. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Кулеба рассказал об экономических реформах в Украине и возможностях, которые Украина может предоставить португальским инвесторам.

"Я приглашаю вас принять участие в большой приватизации в Украине", – сказал министр.

Отдельно он подчеркнул успехи Украины в цифровизации.

"Украина сегодня – это тысячи опытных инженеров и IT-специалистов и качественные продукты, в частности платформа "Дія". Она может быть интересна Португалии, и вообще возможности для цифрового сотрудничества огромные", – отметил Кулеба.

Глава МИД Украины также рассказал на форуме об аэрокосмической отрасли и подчеркнул, что Украина и Португалия имеют большой потенциал в двухсторонней торговле и в совместном выходе на рынки третьих стран.

17 октября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене списка запрещенных к приватизации госпредприятий.

Глава ФГИУ Дмитрий Сениченко рассказал в интервью LIGA.net, опубликованном 4 ноября, что от продажи больших и малых госпредприятий в 2020 году ФГИУ ожидает получить 12 млрд грн прибыли, еще 3-4 млрд грн – от аренды.