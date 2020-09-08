Менять закон об образовании в интересах других стран Украина не намерена – Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что в закон "Об образовании" внесли изменения, рекомендованные Венецианской комиссией, и планов менять его снова у Украины нет.

В украинский закон "Об образовании" не будут вносить изменения в угоду определенным странам. Об этом 8 сентября в Бухаресте заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Как министр иностранных дел Украины я должен действовать в соответствии с действующим законодательством своего государства. Когда закон "Об образовании" был принят, Венецианская комиссия Совета Европы высказала ряд замечаний к нему. Украина внесла изменения в этот закон и выполнила рекомендации Венецианской комиссии. Мы не планируем больше менять этот закон, чтобы удовлетворять требования тех или иных стран", – сказал украинский дипломат.

Он отметил, что "Украина настроена решать в духе взаимного уважения к национальным интересам Украины и Румынии все проблемные вопросы, в частности, такие чувствительные, как вопрос национальных меньшинств".

Закон "Об образовании" Верховная Рада приняла в сентябре 2017 года. Он вступил в силу 28 сентября 2017 года.

Из-за этого закона с 2017 года Венгрия блокирует заседания комиссии Украина – НАТО на уровне министров: Будапешт требует внести изменения в закон Украины "Об образовании", которым расширяется использование государственного языка в школьном обучении. По мнению венгерских властей, документ угрожает будущему венгерского меньшинства в Украине.