Зеленский подписал закон о среднем образовании

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О полном общем среднем образовании", который предлагает три языковые модели для получения образования в учреждениях среднего образования.

13 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №463-IX "О полном общем среднем образовании", сообщает пресс-служба Офиса президента.

С принятием этого закона Украина выполнила последнюю рекомендацию Венецианской комиссии по закону "Об образовании" от 5 сентября 2017 года в части получения образования лицами, принадлежащими к национальным меньшинствам, информирует ОП.

В частности, закон предусматривает право свободного выбора языка учебного процесса частными учебными заведениями. Кроме того, новый закон детализирует положения закона "Об образовании" с учетом рекомендаций Венецианской комиссии и предлагает три языковые модели для получения образования в учреждениях среднего образования.

Первая модель предусмотрена для коренных народов Украины, не проживающих в языковой среде своего языка и не имеющих государства, которое могло бы защищать этот язык. Прежде всего речь идет о крымских татарах. Для них заложено обучение на языке коренного народа с первого до 11 (12) класса наряду с изучением украинского языка.

Вторая модель рекомендована для школ с обучением на языке нацменьшинств, языки которых относятся к языкам ЕС. Эта модель предполагает: обучение материнским языком в начальной школе наряду с изучением государственного; начиная с 5-го класса, не менее 20% годового объема учебного времени преподавание будет осуществляться на украинском языке с постепенным увеличением объема до 40% в 9-м классе; со старшей школы не менее 60% годового объема учебного времени в этих заведениях преподавание будет осуществляться на государственном языке.

Третья модель будет работать для остальных национальных общин Украины и касается нацменьшинств, язык которых относится к одному из украинской языковой семьи, а также проживающих преимущественно в среде собственного языка (русский язык). Эта модель предполагает, что с 5-го класса не менее 80% учебного времени преподавание будет осуществляться на государственном языке.

Верховная Рада 16 января приняла во втором чтении с правками законопроект "О полном общем среднем образовании".

Недовольство этим законом в февраля 2020-го выразил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. По его словам, Украина может улучшить изучение государственного языка венграми Закарпатья без соблюдения норм нового образовательного законодательства.